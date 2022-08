La conocida como excepción ibérica ha llegado a la factura de la luz y, con ella, las primeras sorpresas. Transcurridos dos meses desde su puesta, los recibos de aquellos usuarios acogidos al mercado libre que han firmado recientemente la renovación de su contrato incorporan un nuevo concepto que implica un incremento del precio final, muy lejos del acordado con la comercializadora. La diferencia es tal que puede llegar a duplicar el estipulado en el momento de la contratación, lo que ha generado el malestar de muchos consumidores, que denuncian no haber sido informados de antemano.

“Las primeras facturas que están recibiendo muchos consumidores con contrato libre incluyen un término que antes no existía: 'Coste tope del gas según RDL 10/2022’, correspondiente a la compensación”, explica a RTVE.es el experto en sistema energético y profesor de la Universidad Politécnica de Comillas José Luis Sancha. Esto implica, añade, “que el precio efectivo de la energía de la factura es la suma del precio acordado en el contrato más el precio asociado a este mecanismo”: “Estamos hablando de precios resultantes del orden de 0,30 euros por kilovatio hora (kWh), que son valores importantes”, recalca.

Por tanto, a cualquier tarifa en el mercado libre que se esté ofertando en estos momentos tiene que sumarse la compensación, que en las últimas semanas ha oscilado entre los 0,10 euros/kWh y los 0,20 €/kWh. Se trata de un coste variable que no es fijado por la compañía eléctrica, sino que está regulado y se fija cada día en el mercado mayorista eléctrico. “La gente no lo sabe o no se había dado cuenta y ahora se encuentra con un término nuevo que incrementa su factura en 30 o 40 euros y pone el grito en el cielo”, añade el experto.

Malestar entre los usuarios Lo cierto es que las eléctricas no tienen la obligación de desglosar este nuevo término en la factura, si bien algunas compañías lo están incluyendo para ofrecer información más detallada acerca de lo que está pagando el usuario. Sí están obligadas, en cambio, a informar a sus clientes en el momento de la contratación. “Indican que existe el tope al gas en la letra pequeña y a un alto porcentaje de consumidores no les queda claro”, señala a RTVE.es el secretario general de FACUA-Consumidores en Acción, Rubén Sánchez. “También hay usuarios que nos dicen que no han recibido comunicación de su compañía eléctrica de que les cambiaban la tarifa porque finalizaba el año de contrato”, añade. En ese caso, sí se podría reclamar la devolución de la diferencia y del tope del gas, sostienen desde la asociación. En concreto, afecta a todos los contratos del mercado eléctrico indexados a los mercados mayoristas, o con precio fijo e inicio de vigencia posterior al 26 de abril de 2022, con independencia de su comercializadora. Pero, ¿qué pasa en los demás contratos? 07.34 min Mercado libre vs Mercado regulado de la luz

No afecta a los contratos fijos anteriores a la medida En el caso de los consumidores acogidos al mercado libre, pero con un contrato anterior a dicha fecha, no se verán afectados. Al menos de momento, ya que lo irán notando progresivamente conforme vayan renovando o prorrogando automáticamente los contratos dentro del periodo de 12 meses. Mientras que a los consumidores PVPC, el tope del gas en la factura les llega “de forma directa”, explica el profesor, “con una reducción promedio del término de energía del 15 % durante estos dos primeros meses de aplicación del tope”. La excepción ibérica aprueba tras dos meses en vigor: el tope al gas contiene un 15% el precio de la luz DANIEL FLORES | DatosRTVE Precisamente este miércoles, la vicepresidenta y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, informó de que la medida avalada por la Comisión Europea que permite a España imponer un límite sobre el precio del gas que se utiliza para generar electricidad ha supuesto un ahorro de unos 22 millones de euros al día. En total, 1.383 millones de euros en este tiempo. Y recalcó que ha beneficiado "a consumidores domésticos, industriales, empresas y familias".