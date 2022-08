Biden dice estar "preocupado" por "los movimientos de China" alrededor de Taiwán

El presidente estadounidense, Joe Biden, ha dicho estar "preocupado" por los "movimienos de China" alrededor de Taiwán después de que el gigante asiático haya anunciado nuevas maniobras militares en torno a la isla. Se trata de la primera vez que Biden se pronuncia sobre el tema tras la visita a Taiwán de la Presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi.

Al ser preguntado sobre si está preocupado por Taiwán, el presidente estadounidense ha respondido: "No me preocupa, pero sí que se muevan tanto como lo están haciendo, aunque no creo que vayan a hacer nada más". Después, el presidente ha insistido en que la visita de Pelosi fue "decisión de ella".

El Mando del Teatro Oriental del Ejército de China ha anunciado que realizaría simulacros conjuntos centrados en operaciones antisubmarinas y de asalto marítimo, lo que confirma los temores de algunos analistas de seguridad y diplomáticos de que Pekín mantenga la presión sobre las defensas de Taiwán.

El anuncio de China llega un día después del final previsto para las maniobras iniciadas como protesta al viaje de Pelosi. Las autoridades no han especificado, sin embargo, la ubicación de estas maniobras adicionales ni si mantienen en vigor las seis zonas en las que las llevó a cabo estos últimos días, una de ellas situada a apenas 20 kilómetros de Kaohsiung, la principal ciudad del sur de Taiwán.