El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, han mantenido una reunión de más de una hora que se ha producido la tarde de este lunes para "fortalecer la coalición" e iniciar la negociación de los Presupuestos.

Fuentes de Moncloa a RTVE han apuntado que el encuentro, que se ha dado justo antes de paréntesis estival, ha sido "muy positivo y fructífero" y que el Gobierno "es consciente de los grandes retos de país" que tiene España por delante.

Además, el Ejecutivo de coalición recalca su compromiso de "seguir trabajando mano a mano" empezando por la negociación de los Presupuestos Generales del Estado.

Díaz había solicitado a principios de julio una reunión de la mesa de seguimiento del acuerdo de coalición, para abordar las discrepancias entre PSOE y Unidas Podemos sobre el aumento del gasto militar y el envío de destructores de EE.UU. en la base naval de Rota.

Ese encuentro no se ha producido por el momento, pero este mismo lunes, en la rueda de prensa que ha ofrecido en Tirana (Albania), Sánchez ha expresado su disposición a convocarlo: "Creo que el diálogo, hablar entre los socios de gobierno es importante. Estamos y somos favorables a que se pueda producir esa reunión", ha dicho.

En este contexto, el presidente del Gobierno quiso mostrar este domingo su confianza en que la coalición con Unidas Podemos se mantendrá hasta el final de la legislatura, en diciembre de 2023, y no alberga ninguna duda de que su vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, llegará a las próximas elecciones con su nuevo proyecto político, 'Sumar'.

Discrepancias por la nueva ley de Secretos Oficiales

A pesar del encuentro entre Sánchez y Díaz, los socios de coalición han vuelto a mostrar sus discrepancias por la aprobación de la Ley de Secretos Oficiales.

La formación 'morada' no está de acuerdo en establecer el plazo mínimo de 50 años para guardar "altos secretos" de Estado que plantea la nueva medida. Fuentes de la formación morada han señalado a RTVE que no apoyan este aspecto del anteproyecto de ley, que aprobará el Consejo de Ministros este lunes, y tratarán de negociar cambios al respecto con el PSOE. Si finalmente el texto sale adelante, tal y como está cuando regrese al Consejo en segunda vuelta, se plantean no apoyar la norma en el trámite parlamentario, añaden las mismas fuentes.

No obstante, en una entrevista en La Hora de la 1, la líder de Podemos y ministra de Derechos Sociales, Ione Belarra, ha garantizado que el Gobierno de coalición durará hasta el final de la legislatura, pues ha señalado que quedan "muchas medidas" y "temas claves" por desplegar.

Sobre las tensiones que han protagonizado los socios de coalición, Belarra ha señalado que "no se trata de marcar perfil propio" sino de exponer las respectivas posiciones sobre los "temas centrales del país", que al final "enriquecen" y hacen que el Ejecutivo avance con respecto al anterior gobierno del PP.