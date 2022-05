El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado este jueves que el Ejecutivo reformará la ley orgánica del control judicial del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) y que aprobará una nueva ley de secretos oficiales que sustituirá a la actual, que data de 1968. Ambas actuaciones “pondrán al día los procedimientos y acometerán los cambios necesarios para evitar que estas brechas (en la seguridad) vuelvan a producirse en el futuro”, y darán más garantías para los derechos individuales de las personas tras los casos del espionaje mediante el sistema Pegasus al propio Sánchez y dos de sus ministros y al independentismo.

Sánchez ha hecho estos anuncios en el Congreso, donde comparece a petición de la oposición para dar explicaciones sobre Pegasus en un pleno monográfico. Unas explicaciones que llegan después de que el Gobierno cesara el pasado 10 de mayo a la directora del CNI ante el “evidente fallo de seguridad” en las comunicaciones del Ejecutivo (de Sánchez y de los ministros de Defensa e Interior), tal y como justificó el propio presidente en el Congreso. La directora cesada, Paz Esteban, había reconocido en la Cámara que el CNI espió con autorización judicial a 18 líderes independentistas, muchos menos que los 65 supuestos espiados de los que informó el Citizen Lab en abril. El espionaje ha aumentado la tensión dentro de la propia coalición del Gobierno pero, especialmente, con ERC, que amenaza con tumbar la legislatura, y con otros socios parlamentarios del Ejecutivo.

En este contexto, el presidente del Gobierno ha justificado que es “impostergable” que la ley de secretos oficiales “se adapte a los principios democráticos y constitucionales” y que es necesario también adaptar la normativa de control del CNI (de 2002) ante los “nuevos retos tecnológicos” y sociales: “Hace falta que no vaya por detrás de la tecnología, que es el nuevo desafío”. Esta reforma del control del CNI, ha asegurado, se hará “en línea de las recomendaciones del Defensor del Pueblo” con el fin de “reforzar las garantías” de dicho control y de asegurar los derechos de las personas.

Asimismo, ha subrayado que “es necesario aumentar las capacidades de los servicios de inteligencia frente a los ataques de los servicios de inteligencia hostiles”, así como “reforzar la coordinación” entre el Centro Criptológico Nacional y los organismos de ciberseguridad. En este sentido, ha dicho que se actualizará la estrategia de seguridad nacional y de ciberseguridad.

Reivindica el diálogo con Cataluña: “Una democracia no persigue ideas”

En un intento de calmar al independentismo,en particular a ERC, ha mostrado por otra parte su “rotundo compromiso con el diálogo” para Cataluña como la “única vía” para resolver el conflicto y ha “lamentado” que este diálogo se haya visto “frenado” y que la confianza política se haya “minado” con el caso del espionaje.

Ante las dudas del independentismo, que cree que fue espiado por su ideología, ha asegurado que “las discrepancias no son una amenaza para el Estado de Derecho” sino que son fruto de enriquecimiento, por lo que ha asegurado que no se “persiguen ideas políticas” sino que éstas no se “debaten”: “Una democracia sólida no persigue ideas”.

Ha reconocido la “valentía” y “coraje” de quienes apuestan por el diálogo y el “reencuentro” (el propio Gobierno y ERC) frente a quienes “quieren romperlo todo y volver al año 2017”. Ha asegurado que esa “valentía” ha dado sus frutos y ha advertido de que “la sociedad no perdonaría” que se desande dicho camino.