El presidente del Ejecutivo español, Pedro Sánchez, ha confirmado este lunes que el Gobierno designará en septiembre los dos magistrados del Tribunal Constitucional (TC) que le corresponden. Lo hará después de la reforma exprés promovida por el PSOE para desbloquear la renovación del órgano y que fue aprobada el pasado mes de julio.

Sánchez, sin embargo, ha evitado dar los nombres de los futuros magistrados, por lo que no ha aclarado si entre las personas que baraja el Ejecutivo se encuentra el juez José Ricardo de Prada.

La reforma establece también que el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) debe proponer otros dos candidatos antes del 13 de septiembre, algo sobre lo que Sánchez se ha mostrado "convencido".

"Cumplirá con la ley", ha afirmado en una rueda de prensa desde la capital de Albania, Tirana, donde ha cerrado su gira por los Balcanes Occidentales.

Sánchez no ve la mayoría parlamentaria para reformar el Código Penal

Durante la rueda de prensa, el presidente Español también ha hablado sobre la posible reforma del delito de sedición y sobre la probabilidad de celebrar la reunión de la coalición que pidió la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, para abordar el gasto militar.

Respecto al delito de sedición, el presidente del Gobierno ha manifestado que es "favorable" a reformar el Código Penal, pero que, a día de hoy, no ve a mayoría parlamentaria necesaria.

No obstante, ha asegurado que si se alcanzara, el Ejecutivo "planteará esa reforma, como no puede ser de otra manera". "He sido claro", ha insistido.