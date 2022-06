El portavoz parlamentario del PSOE, Héctor Gómez, ha apelado este viernes a la "responsabilidad" de los grupos parlamentarios para que respalden la proposición de ley que el Grupo Socialista ha registrado este viernes en el Congreso de los Diputados para que el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), que se encuentra en funciones desde diciembre de 2018, pueda volver a proponer a dos magistrados para la renovación del Tribunal Constitucional (TC).

La iniciativa, que no cuenta con la firma de Podemos, rectifica la norma que aprobó el Ejecutivo en 2021 por la que impedía al órgano de gobierno de los jueces realizar nombramientos estando en funciones.

El PSOE ha dado este paso "ante la imposibilidad de llegar a un acuerdo con el PP" y con el objetivo de desbloquear "lo antes posible" la situación del Constitucional, ha señalado a su llegada al Congreso Héctor Gómez, quien ha informado de que la intención del Grupo Socialista es tramitar la proposición de ley por el procedimiento de urgencia y en lectura pública para que reciba el visto bueno de las dos cámaras lo antes posible y pueda publicar en el Boletín Oficial del Estado a lo largo del mes de julio.

"Es un ejercicio de máxima responsabilidad para cuanto antes poner en funcionamiento el Tribunal Constitucional", ha afirmado Gómez, quien ha vuelto a emplazar al PP a negociar "de una vez por todas" la renovación del CGPJ, que lleva tres años en funciones.

"Saben que se tiene que hacer bajo la ley que está en vigor y que es una responsabilidad y una obligación para el correcto funcionamiento del Poder Judicial", ha dicho el portavoz socialista, quien ha incidido en que no se puede estar "esperando 'sine die'" a que el PP tenga "voluntad" de que los tribunales funcionen correctamente.

Feijóo acusa a Sánchez de "romper puentes"

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha acusado al Gobierno de intentar "controlar" el Tribunal Constitucional y de "romper cualquier tipo de puente" en la negociación para renovar el Consejo General del Poder Judicial.

En una entrevista en Telecinco, Feijóo ha reprochado al PSOE que impulse ahora una nueva reforma para reponer al CGPJ "competencias que prácticamente le había hurtado" con el objetivo de "controlar el Tribunal Constitucional".

Estábamos negociando y nos enteramos a través de los medios, en plenas conversaciones, que el Gobierno unilateralmente va a modificar el Consejo General del Poder Judicial", ha denunciado Feijóo, quien tiene la sensación de que el PSOE no quiere negociar "nada" con el PP, aunque no cierra la puerta a seguir hablando. "Nosotros no vamos a cambiar nuestra propuesta, somos la alternativa al Gobierno y aquello que podemos hacer para aliviar la situación de España, tanto desde el punto de vista económico, institucional, vamos a seguir haciéndolo", ha añadido.

Desde el Gobierno se han mostrado críticos con Feijóo, a quien han acusado de mentir y de no sentarse a negociar la renovación del CGPJ. Así, el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, ha defendido la reforma constitucional presentada por el PSOE ante la "rebeldía constitucional" del PP. "El bloqueo del Consejo General del Poder Judicial al que viene sometiendo el principal partido de la oposición no puede implicar el bloqueo de otra institución como el Tribunal Constitucional", ha afirmado.

02.09 min Sánchez: "No es aceptable tener bloqueado el CGPJ desde hace 36 meses y ahora, por extensión, el Constitucional"

Por su parte, el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, ha indicado que "Feijóo no puede dar por rotas unas negociaciones que no se estaban produciendo" y ha señalado que el líder del PP está "mareando la perdiz" con este asunto desde que llegó a la Presidencia del partido.

Fuentes de Unidas Podemos han asegurado este viernes de que el PSOE no ha pactado con su grupo esta proposición de ley y que se trata de una "decisión unilateral" de los socialistas. Una matización que va en la línea de las declaraciones realizadas el jueves en TVE por el portavoz de la formación morada, Pablo Fernández, quien aseguró en una entrevista en 'La Noche en 24 Horas' que la medida "no está pactada" con Podemos y reivindició la la renovación de "todos los órganos constitucionales" y que "se cumpla la Constitución".

28.29 min Pablo Fernández (Podemos) sobre la ley del PSOE para la renovación del Constitucional: "No está pactada con nosotros"

También el portavoz de Vox en el Congreso, Iván Espinosa, ha denunciado que la proposición de ley del PSOE pone en evidencia que el Gobierno quiere controlar todas las instituciones y ha manifestado que los verdaderos países democráticos "son aquellos cuyas instituciones son independientes, funcionan de manera autónoma y se controlan unas a otras".

"Una vez más se demuestra que la izquierda no cree en eso", ha lamentado el dirigente de Vox, para quien Pedro Sánchez lidera un gobierno totalitario y es "un autócrata que pretende controlarlo todo".