El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha acusado al jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, de "romper los puentes" para negociar la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) con la reforma "unilateral" para "controlar" el Tribunal Constitucional (TC), por la cual el CGPJ, a pesar de estar en funciones, podría volver a proponer a dos magistados para cubrir las vacantes del TC.

Así se ha pronunciado el líder del PP tras conocer la proposición de ley, registrada por el PSOE este viernes en el Congreso de los Diputados y que se tramitará por la vía de urgencia, para que el CGPJ, en funciones desde diciembre de 2018, pueda volver a proponer a dos magistrados para renovar el TC y el Gobierno nombre a los otros dos que le corresponden, cuyo mandato caducó el pasado domingo.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, preguntado por estas declaraciones de Feijóo, ha culpado al líder del PP del bloqueo del CGPJ y ha asegurado que el principal partido de la oposición está "en rebeldía constuticional". A su juicio, en un momento "tan grave como el que vivimos" se hace imprescindible renovar la legitimidad de ambas instituciones para que dejen de ser un "rehén" del PP.

Mientras, el ministro portavoz de la Presidencia, Félix Bolaños, ha pedido a Feijóo que "deje de mentir" y ha dicho que le "llama la atención" que diga que Sánchez con esta reforma "rompe" la negociación ya que, asegura, "no había ninguna negociación" porque el PP "no se está sentando a ninguna mesa y que le sorprende que esta "fórmula impecable" no cuente con la aprobación del PP, porque la "defendieron" en declaraciones y actos públicos.

Con la proposición registrada en el Congreso, el PSOE da marcha atrás en la reforma impulsada hace un año con su socio de Gobierno, Unidas Podemos, y que fue aprobada en el Congreso, por la que se limitaban las funciones del CGPJ, para que no pudiera hacer nombramientos discrecionales en la cúpula judicial mientras estuviera en funciones, una vez expirado su mandato.

"Estábamos negociando y nos enteramos a través de los medios" El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo ha dicho, en una entrevista en Telecinco, recogida por Efe y Europa Press, que su partido se ha enterado por los medios de comunicación de que el Gobierno preparaba esa reforma legal para "reponer" las competencias del CGPJ que le quitó hace unos meses. Según ha dicho el líder del PP, el Gobierno dejó al CGPJ "sin competencias" y ahora como "le interesa modificar el TC" parar cubrir las vacantes le "repone parte de las competencias que le había hurtado". "Después de lo que hemos visto con el Centro Nacional de Inteligencia (CNI), con la Fiscalía General del Estado o con el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), esto empieza a ser una preocupación no puntual", ha proclamado el líder del PP. "El Gobierno parece ser que ya no le interesa negociar el CGPJ, sino que lo que le interesa es controlar el Tribunal Constitucional. Estábamos negociando y nos enteramos a través de los medios, en plenas conversaciones, que el Gobierno unilateralmente va a modificar el Consejo General del Poder Judicial", ha denunciado Feijóo. El PP enviará al Gobierno antes de un mes su propuesta para renovar el Poder Judicial con la exigencia de reformas Feijóo dice tener la "sensación" de que el PSOE "no quiere negociar nada" con el PP, tampoco en economía o en política exterior, donde no han recibido respuesta sobre su plan de la OTAN. Sin embargo, no ha cerrado la puerta a seguir hablando y ha apuntado: "Nosotros no vamos a cambiar nuestra propuesta, somos la alternativa al Gobierno y aquello que podemos hacer para aliviar la situación de España, tanto desde el punto de vista económico, institucional, vamos a seguir haciéndolo". Feijóo propondrá a Sánchez un acuerdo sobre la OTAN y la seguridad del Estado "Este Gobierno o ya tiene un problema de soberbia instalado en su propia forma de proceder, o simplemente tiene su propio proyecto político que consiste en controlar instituciones, que consiste en mantenerse en el Gobierno, que no en gobernar, y que consiste únicamente en un proyecto personal o personalista", ha denunciado el líder de la oposición.