El presidente del Gobierno y secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, ha instado a su partido a meter "una marcha más" de cara al ciclo electoral de 2023, año en el que se celebrarán elecciones generales, municipales y autonómicas en algunas regiones, y ha asegurado que la prioridad es "ganar".

Así lo ha afirmado en su discurso ante el Comité Federal del PSOE, que se ha reunido este sábado para ratificar a su nueva dirección, a la que se incorporan María Jesús Montero como número dos del partido, Patxi López como portavoz en el Congreso y Pilar Alegría como portavoz de la Ejecutiva Federal.

Sánchez ha señalado que el PSOE tiene "ganas de ganar" las elecciones: "Sabemos hacerlo, lo hicimos en 2019 y lo haremos no me cabe duda en 2023, trabajando juntos, como equipo", ha afirmado.

También ha agradecido el trabajo realizado por los militantes relevados en sus cargos: Adriana Lastra -cuya dimisión el pasado lunes fue el origen de esta modificación de la cúpula-, Héctor Gómez y Felipe Sicilia, el único de los tres que ha estado presente en el cónclave.

"Agradezco el trabajo hecho y el que van a seguir desempeñando en otras responsabilidades", ha señalado el líder socialista, quien también ha dado las gracias al equipo entrante.

"Ahora, compañeros y compañeras, toca meter una marcha más. Queda año y medio para las generales y muchos retos nuevos en el camino: los Presupuestos Generales del Estado de 2023, el final esperemos de la guerra en Ucrania, la solución a un problema que es global pero también local como es la inflación desbocada, las elecciones municipales y autonómicas y la Presidencia española de la Unión Europea", ha afirmado el secretario general del PSOE, quien ha avanzado que afrontarán estos retos con "esfuerzo, diálogo y capacidad de acuerdo", elementos que considera "seña de identidad" de su partido.

Además, se ha dirigido a los "millones de progresistas de España" y les ha pedido que "vayamos a por todas".

Page defiende que los cambios en la cúpula del PSOE no se decidan en clave electoral: "Es algo que no le gusta a la gente"

Pedro Sánchez también ha lanzado un mensaje a la UE y ha asegurado que España será siempre solidaria con sus socios pero no aceptará "imposiciones sin debate ni consulta", en respuesta a la propuesta de la presidencia de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen , de reducir en un 15% el consumo de gas hasta la próxima primavera. Sánchez ha afirmado que esa restricción tendría un "efecto lesivo para nuestro tejido industrial y sin un beneficio claro para nadie".

El líder socialista ha señalado que van a exigir a las grandes empresas "lo mismo que los consumidores que están soportando el azote de la crisis" con el fin de que "cualquier beneficio extraordinario" derivado de la situación actial "no engorde sus beneficios ni los sobresueldos de sus máximos directivos".

Confían en un PSOE reforzado

A su llegada al Comité Federal, varios militantes líderes socialistas regionales han mostrado su confianza en que el PSOE saldrá reforzado con estos cambios, aunque también ha habido algunas voces críticas, como la del presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García Page, quien ha reclamado que las modificaciones no se lleven a cabo en clave electoral, ya que es algo "que no le gusta a la gente". También ha pedido no hablar de los socios de investidura. como Bildu, porque le "duele" que a "algunos les podamos llamar socios".

Asimismo, el presidente del Principado de Asturias, Adrián Barbón, ha instado a que el PSOE sea un partido "cercano, empático" y "esté atento al sentir" de los ciudadanos para que vuelva a reconectar con la sociedad.

Por su parte, el líder de los socialistas catalanes, Salvador Illa, se ha mostrado convencido de que su partido saldrá más reforzado tanto para seguir gobernando como para hacer una buena política y encarar el ciclo electoral.

Mientras, el secretario general de los socialistas madrileños, Juan Lobato, ha afirmado que se abre una nueva etapa en la que quieren lanzar un mensaje muy claro y es que los socialistas van "con y a por todas".

El secretario general del PSOE vasco, Eneko Andueza, ha asegurado que los cambios en el organigrama del partido vienen en un momento “adecuado” y ha coincidido en señalar que el encuentro en Ferraz viene a “consolidar” el proyecto socialista a nivel nacional.

También el líder de los socialistas castellanoleoneses, Luis Tudanca, se ha mostrado convencido de que su partido está “fuerte” y que el nuevo organigrama será capaz de “hacer frente” a los meses de “incertidumbre” y crisis económica en los que, paralelamente, España está “creciendo”.