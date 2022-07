Page defiende que los cambios en la cúpula del PSOE no se decidan en clave electoral: "Es algo que no le gusta a la gente"

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page ha defendido este sábado que los cambios en el PSOE no se lleven a cabo "en clave de lo que le interesa" a ese partido "para ganar elecciones", ya que eso es algo que "no le gusta a la gente".



Antes de comenzar el Comité Federal del PSOE que ratificará la nueva estructura del partido, García-Page ha apostado por dedicar "poco tiempo" a discutir los temas internos de los partidos, ya que hay "muchísima gente que en españa lo esta pasando mal". Es necesario que el partido sea "consciente de que vienen curvas" y de que "los tiempos son difíciles para todo el mundo".



"El PSOE -ha dicho- tiene muy interiorizado ahora mismo que las cosas están difíciles en España, que hay problemas económicos, de medio y largo plazo" y de que "muchas cosas están por encima de lo que podemos decidir nosotros". Y ha agregado que el PSOE "tiene una cosa clarísima" y es "que no hay que distraerse".

Apuesta por la estabilidad del partido de cara a las próximas elecciones En cuanto a los cambios anunciados en la estructura de esa formación, ha subrayado que los "grandes partidos constitucionales" cuentan con "la ventaja de que pueden sustituir con mucha gente valiosa a gente también muy valiosa". Lo importante, en su opinión, no es tanto quienes son elegidos para ocupar los puestos de responsabilidad, sino el "mensaje de serenidad y de confianza que hay que trasladar a la opinión pública".



Para García-Page es imprescindible que el PSOE se centre en conservar la fortaleza que posee para cohesionar al país y que de las próximas elecciones "salga un partido que apuesta por la estabilidad, por los valores constitucionales y que no se mete en aventuras".



En cuanto a los socios del Gobierno, el presidente de castilla-La Mancha ha advertido que no desea "hablar de los socios, porque incluso me duele que a algunos los podamos llamar socios". "Yo llamo socio al que le puedo dejar la llave de mi piso cuando me voy de vacaciones. y a ver cuántos encuentra ahí", ha sentenciado, sin citar a ninguna fuerza política.