Anastasia, Andrei y Mikhail recuerdan con claridad el momento en el que decidieron abandonar de manera definitiva Rusia. Todos reconocen que fue una decisión dura, pero que volverían a tomarla debido a la escalada de tensión en el país tras la decisión de su presidente, Vladímir Putin, de invadir Ucrania, las restricciones para hablar y opinar libremente, y los efectos económicos de las sanciones de Occidente. Para ellos, la casilla con la fecha de su regreso aún sigue en blanco, aunque creen que no será en un futuro cercano.

RTVE.es recorre de la mano de estos tres ciudadanos rusos los días posteriores a la declaración de la guerra y los motivos que les llevaron a dejar su vida atrás. “No quería no poder llamar 'guerra' a una guerra”, cuenta a RTVE.es Anastasia, investigadora rusa que se ha trasladado a Montenegro, en relación al término “operación especial” utilizado por el Kremlin para denominar al conflicto. “Algunos me tildaron de cobarde”, señala sobre su experiencia Andrei, un pianista que ha conseguido establecerse en Estados Unidos. "Mucha gente cree el relato de la televisión de Putin", indica Mikhail, un periodista crítico con el régimen situado ahora en Finlandia y que prefiere no revelar su nombre real.

El aumento de las voces críticas de sus propios ciudadanos y su abandono del país no han cambiado, sin embargo, los planes de Putin que mantiene sus tropas en Ucrania cinco meses después de haber comenzado una guerra, que ha arrasado ciudades y provocado la muerte de miles de personas. Rusia ha cambiado en los últimos días su discurso y ha asegurado que sus objetivos ahora van, de nuevo, más allá del Donbás, donde había asegurado que centraría su ofensiva. No obstante, ciudades como Kiev o Járkov, entre otras, han seguido experimentando bombardeos estos meses.





Anastasia: “No se puede hablar ni pensar con libertad” Anastasia decidió abandonar Rusia de forma definitiva el 24 de febrero. Fue el mismo día en el que Putin iniciaba la invasión de Ucrania, un conflicto del que esta joven investigadora “no quería formar parte”. “Ya tenía la idea en mente unos días antes, pero en ese momento todo se precipitó y preparamos la salida. Tomé esa decisión y dejé mi vida atrás porque no quería formar parte de ese ataque”, apunta, sobre un conflicto que "le duele" por los dos bandos, ya que su madre es de Ucrania.



Pese a la incertidumbre y temor de que cerraran las fronteras o aumentaran las restricciones, consiguió salir del país y alojarse en Montenegro, donde trata de empezar de cero. Los que se quedan y no están de acuerdo con el Gobierno "no pueden protestar libremente" sin consecuencias, relata sobre las medidas impuestas en los últimos meses. “No se podía respirar. No se podía hablar, ni pensar con libertad”, dice sobre una decisión en la que la apoyaron sus familiares y que también tomaron muchos de sus amigos y conocidos. “Estoy muy enfadada y triste. Es una tragedia”, dice sobre una evolución de una guerra “impredecible" y pide que se siga ayudando a los refugiados ucranianos. “Solo espero que el conflicto se acabe y que, si algún día vuelvo, sea a una Rusia democrática”, indica, estableciendo, así algunas de las líneas rojas para su regreso.



Andrei: “Algunos me tildaron de cobarde” Andrei todavía recuerda con viveza las calles, los bares y teatros de San Petersburgo. Este joven pianista cerró el 11 de marzo la puerta de su apartamento en esta ciudad rusa a orillas del Báltico sin saber si algún día podría volver. Había vendido sus muebles y se dirigía al aeropuerto decidido a salir de una Rusia, que empezaba a notar los efectos la sanciones occidentales. No había avisado ni a familiares ni amigos, pero esto no le hizo dar ni un paso atrás. “Enseñaba y daba conciertos de manera virtual, además de trabajar en San Petersburgo. Los ingresos vía online se cortaron debido al bloqueo del sistema Swift y no podía permitirme la vida allí”, dice. El temor ante los rumores de que los jóvenes como él podrían tener que alistarse en el ejército fue la segunda de las causas. Algunos, dice, le llamaron "cobarde", aunque recalca que la mayor parte de sus familiares y amigos apoyaron su decisión y sigue en contacto con ellos. También apunta a la polarización de la sociedad sobre la guerra en Ucrania como uno de los motivos de su salida. "Yo no apoyaba la guerra, pero no podía decirlo. No quería mentirme a mí mismo", avanza. "La gente espera que des tu opinión al respecto y da igual la manera en la que la expreses. Siempre conseguirás enemigos de los dos bandos", lamenta.



El viaje de Andrei no resultó sencillo. En sus anteriores intentos de abandonar el país, sus vuelos habían sido cancelados. Una amiga en el extranjero le ayudó a comprar el vuelo que le llevó hasta Estambul, una de las principales vías de escape de los rusos, desde donde pretendía dirigirse hasta Estados Unidos. Sus planes, sin embargo, se vieron truncados por una apendicitis y la necesidad de contar con una vacuna COVID reconocida por la OMS para viajar, lo que retrasó su llegada al país norteamericado dos meses. Para el lo más importante que el conflicto acabe "ahora mismo". "No mañana, no en cinco semanas, no en tres años, ahora. La gente está muriendo", recalca. Pide, además, que no se vete la cultura rusa en el exterior por la decisión de la guerra de "una pocas personas en el gobierno". "Adoro mi país y la cultura y agradezco todo lo que me ofrecido en culturalmente y académicamente", dice con nostalgia.