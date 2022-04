Manifestaciones en las calles, arriesgados mensajes de ‘No a la guerra’ en una prensa censurada e incluso dejar el país. Miles de rusos han mostrado su disconformidad con el Krelim por la guerra en Ucrania desde que comenzó el conflicto.

La disidencia ha llegado también ahora al Ejecutivo del presidente Vladímir Putin. A pocos días de cumplirse un mes desde que se inició la invasión, Anatoli Chubais, representante del mandatario ruso en materia de desarrollo sostenible, dimitía de su cargo por el desacuerdo en el conflicto y abandonaba el país sin dar apenas detalles.

“El gobierno ruso es muy opaco en torno a este tipo de movimientos, no quiere mostrar debilidad hacia el exterior”, asegura a RTVE.es la investigadora de CIDOB especializada en historia rusa y soviética, Carmen Claudín. Sobre la figura de Chubais, la experta atribuye las posibles causas de la dimisión a sus diferencias con el gobierno y a su pasado liberal, ya mostrado en el gobierno del expresidente ruso, Boris Yeltsin. “Lo que llamó la atención en Chubais fue que se acercara tanto a con el régimen de Putin, pero ahora parece que ha dado marcha atrás. Su dimisión no tendrá un efecto radical para el transcurso de la guerra, pero es difícil prever en este momento si podría animar o no a otros a seguir sus pasos”, explica. Entre las deserciones dentro del entorno personal de Putin se encuentra también la de Arkadi Dvorkóvich, ex viceprimer ministro, que ha sido calificado de "traidor".

El aumento de las voces críticas dentro del país, así como las sanciones en Occidente, no han cambiado, sin embargo, los planes de Putin, que mantiene sus tropas rusas en Ucrania. Aunque ahora asegura que se centrará en el Donbás, Rusia llegó incluso a pedir hace unos días la rendición de ciudades como Mariúpol, asediada durante semanas y con graves problemas de abastecimiento de alimentos y medicinas.

Aumentan las voces críticas al gobierno Según cuenta la experta, aunque esta es la primera dimisión de un alto cargo que se hace pública, también ha habido abandonos en otras esferas. “Analistas políticos, periodistas, gente en el mundo de la élite intelectual e incluso policías y fuerzas de seguridad también han dejado sus cargos o han rebajado su perfil público ante el conflicto”, señala. “Muchos se han dado cuenta de que se les ha mentido sobre una operación, supuestamente contra fascistas en las zonas prorrusas. Ahora ven que hay una guerra y que es la población ucraniana, a la que se considera hermana, la que sufre las consecuencias”, afirma. A la dimisión de Chubais, se ha añadido estos días la incógnita sobre el paradero de otros de los miembros del gobierno ruso, el ministro de Defensa ruso, Serguéi Shoigú, y el Jefe del Estado Mayor ruso, con quienes el Pentágono ha intentado contactar sin éxito. El Kremlin, que ha publicado el sábado un vídeo en el que se le ve presidiendo una reunión del ejército y discutiendo sobre el suministro de armas, aseguraque es porque “tiene muchas preocupaciones”, mientras que un medio ruso lo ha atribuido a “problemas de salud”. También crecen los rumores sobre la posibilidad de un golpe de estado o cese de Putin por parte de Servicio Federal de Seguridad ruso, según publica el periódico ‘The Times’. “De ocurrir algo así, se trataría de un ‘golpe de palacio’, es decir, que la propia gente del régimen entienda que se está jugando con su estabilidad y opten por esta medida, lo que podría cambiar la escena política internacional”, opina Carmen Claudín.

La oposición fuera del Parlamento y en el Ejército En cuanto al resto de partidos en Rusia, la experta asegura que forman parte del sistema y han votado a favor de muchas de las políticas de Putin de los últimos años. “No hay una oposición real, esa está fuera del Parlamento”. En este sentido, una de las figuras más conocidas es Alexéi Navalni, que recientemente ha sido condenado por la Justicia rusa a otros nueve años de cárcel tras ser declarado culpable de fraude y desacato. La sentencia fue dictada en la prisión donde actualmente cumple condena por un antiguo caso penal. Estados Unidos denunció la nueva sentencia de Navalni, apuntando según ellos a "silenciar" las voces disidentes en Rusia y "ocultar" la guerra en Ucrania. En el Ejército ruso también se han producido algunas disidencias. Al principio de la guerra se difundió un vídeo en el que varios soldados abandonaban la batalla, al asegurar que se sentían “engañados” y víctimas del conflicto. También un centenar de marineros se habrían amotinado para desobedecer las órdenes de desembarcar y combatir en la región de Odesa, en el sur de Ucrania, según informó el Servicio de Seguridad de Ucrania (SBU), principal agencia de los servicios secretos ucranianos, hace unas semanas, que apuntó a que Rusia ha establecido “pelotones de fusilamiento” para acabar con los desertores.