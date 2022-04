Resumen de la Guerra entre Ucrania y Rusia el 26 de marzo: Las tropas rusas atacan una instalación de investigación nuclear en Járkov

El negociador principal de Ucrania en las conversaciones de paz con Rusia, y asesor de la Presidencia de Ucrania, Mijailo Podoliak, ha afirmado que Rusia podría llevar a cabo una ofensiva a gran escala en Polonia, los países bálticos y Kazajistán como parte de una operación militar "global" de desmilitarización y desnazificación. "Así lo afirmó el primer ministro ruso, Savostyanov. Es solo el comienzo. Rusia francamente promete que habrá mucha sangre europea", ha anunciado Podoliak en su perfil oficial de Twitter, sin que las autoridades rusas se hayan pronunciado por el momento.

“RF may conduct a full-scale offensive on 🇵🇱 , the Baltic states & 🇰🇿 as part of a global military special operation on demilitarization & denazification. This was stated by 🇷🇺 MP Savostyanov. It's only the beginning. 🇷🇺 frankly promises there will be a lot of European blood.“