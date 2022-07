Joanne Harris: "En mis libros uso la comida para alcanzar y unir a la gente"

Joanne Harris (Barnsley, Reino Unido, 1964), desprende esa magia inocente de sus personajes, como la protagonista de Chocolat, la novela que la hizo famosa en todo el mundo, sobre todo después de la película protagonizada por Juliette Binoche y Johnny Depp. Joanne es una de las estrellas de esta edición del Celsius 232 de Avilés.

Autora de una veintena de novelas, relatos, guiones de juegos, libretos de ópera, guiones de producciones audiovisuales, un musical y varios libros de cocina, ha sido condecorada con la Orden del imperio británico, por su contribución a la cultura anglosajona.

Joanne nos transmite ese amor por las pequeñas cosas cuando nos habla de su primera visita al Celsius 232. “Me ha encantado la comida, es una de las mejores que he probado. Avilés es maravilloso, es un lugar muy acogedor, como que te da la bienvenida. y los edificios, la arquitectura de la ciudad, son preciosos. Y llevo aquí poco más de un día y en estas horas he conocido a más gente que en los últimos años”.

“Aunque -añade-, la comida también tiene un elemento de culpabilidad, sobre todo en la cultura occidental. Por no tener comida o tener demasiado. ¿Deberíamos comer esto? ¿no deberíamos comer aquello? Y en las historias del folklore, en los cuentos de hadas, la comida tiene siempre un papel simbólico”.

Tras haber escrito cuatro novelas del universo de Chocolat, preguntamos a Joanne Harris qué es ese alimento para ella. “Me gusta, pero no soy una adicta al chocolate -confiesa-. Me interesa mucho más el folclore que hay a su alrededor y la propia historia del chocolate . Cómo ha migrado esa cultura del chocolate desde una pequeña tribu sudamericana que conocía el cacao y cómo se ha convertido en algo tan importante a nivel mundial”.

“El éxito de ‘Chocolat’ me permitió ser escritora”

El 4 de marzo de 1999 se publicaba Chocolat, en donde Joanne contaba la historia de Vianne Rocher, una joven madre soltera que llegaba a un pueblecito francés para montar una chocolatería, junto con su hija de seis años, llamada Anouk. Pese a las reticencias iniciales, acaba conquistando a los parroquianos gracias a su rebeldía, su simpatía y un poco de magia.

“Lo que quería -nos confiesa-, era hablar de ese poder de la comida para unir a la gente, celebrar esas tradicionales comidas familiares de mi niñez. Y hablar de la tolerancia, de la religión… y de la maternidad. Porque también es la historia de amor entre una madre y su hija”.

La novela tuvo tanto éxito, que, en apenas un año (2000) se estrenó una película de Hollywood dirigida por Lasse Hallström y protagonizada por Juliette Binoche, Johnny Depp y Judi Dench, que fue nominada a cinco Oscars.

“Me gusta la película -nos confiesa-, no es exactamente mi libro, pero tampoco esperaba que lo fuera. Creo que el casting era muy bueno y que el director hizo un gran trabajo. Y gracias a la música crearon una atmósfera, que era diferente a la que yo había imaginado, pero que resultaba encantadora”.

Detalle del cartel de la película 'Chocolat'

El éxito de la novela le permitió dejar las clases (durante 13 años fue profesora de lengua y literatura francesas). “Por fin pude dedicarme a escribir, que era mi sueño. Y no, no hecho de menos ser profesora. O, por lo menos, no lo suficiente para volver” (ríe)

En estos 23 años dedicada a la escritura ha publicado cuatro novelas del universo de Chocolat. Le preguntamos si su vida ha corrido paralela a la de la protagonista. “Es inevitable que haya algunos paralelismos. No somos la misma persona pero sí que hemos vivido cosas parecidas en algunos momentos. En lo que más nos parecemos es en ese papel de madre, porque cuando yo estaba escribiendo Chocolat, tenía una niña pequeña de cuatro años y luego, a medida que he publicado los libros, ambas hemos experimentado cómo nuestras hijas han ido creciendo. Necesitaba reflejar esa evolución de mi vida en mi personaje”

En cuanto a si seguirá escribiendo más historias sobre Vivianne, Joanne nos comenta: “Posiblemente. Ahora mismo me gustaría escribir sobre su hija y, también, mirar al pasado de los protagonistas, a lo que les pasó antes de Chocolat. Me gustaría descubrir cómo era la joven Vivianne antes de ser madre y poner la chocolatería”