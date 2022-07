Chris Claremont: "El mensaje de los X-Men, a favor de la diversidad, es más importante que nunca"

Chris Claremont (Londres, 1950) es uno de los guionistas más populares de la historia del cómic que, en 1975, reinició una de las series menos populares de Marvel, La Patrulla X (X-Men), y en poco tiempo la convirtió en la más vendida del cómic norteamericano, ¡durante 16 años!, con sagas inolvidables como Días de futuro pasado o La muerte de Jean Grey. También creó otras colecciones míticas, como Los Nuevos Mutantes, Excalibur o X-Men, cuyo primer número sigue siendo el tebeo más vendido de la historia, con más de ocho millones de ejemplares.

Claremont es uno de los invitados estrella del Celsius 232 de Avilés, coincidiendo con los 40 años de la publicación de otra de sus grandes obras, la novela Grafica Dios ama, el hombre mata (Panini), en la que trató temas tan actuales como el racismo o la xenofobia. “Creo que el problema es incluso mayor ahora que hace 40 años y qué, por eso, el mensaje de este cómic a favor de la diversidad es más importante que nunca. Porque pienso que el villano, el reverendo Stryker (un fundamentalista religioso que odia y persigue a los mutantes) en estos días sería considerado un héroe por mucha gente”.

Página de 'Dios ama, el hombre mata'

En la etapa de Claremont la Patrulla X fue pionera en esa diversidad. “En 1974 la idea de Marvel para esa refundación de la Patrulla X fue integrar a miembros de diferentes culturas y países -nos cuenta el guionista británico-. Lo triste es que, hoy en día hemos perdido muchas de las cosas que habíamos conseguido y esa lucha por la igualdad se ha vuelto a convertir en un reto. Y en un reto muy serio”.

“Actualmente hay mucha gente a la que le da miedo mezclarse con personas de otras culturas, de otras sociedades, y prefieren vivir aislados en grupos concretos -añade-. Hoy en día parece que eso tiene todo el sentido y tenemos a todos los mutantes reunidos en Krakoa. Para mí esto es la antítesis de mis ideas de integración con los X-Men (En la actual etapa de los cómics, los X-Men han reunido a todos los mutantes en una isla mutante llamada Krakoa y han montado su propia nación soberana).

Claremont nos comenta cómo surgió la idea de internacionalizar a la Patrulla X. “La verdad es que la idea partió de Stan Lee, en 1974. El objetivo de Marvel era alcanzar una audiencia mucho más amplia. Querían vender las historias de superhéroes también en Europa. Y por eso integraron personajes internacionales de Rusia, Alemania, África, Japón o Canadá. El objetivo era alcanzar un público global”

La Patrulla X

Fue pionero en dar protagonismo a personajes femeninos fuertes Claremont también fue pionero en dar protagonismo a personajes femeninos fuertes (Tormenta, Kitty Pride, Jean Grey Fénix) en los cómics de superhéroes. “En aquella época teníamos a la chica invisible en los Cuatro Fantásticos, que, aun pudiendo ser la más poderosa del grupo, al primer problema, desaparecía. Pero yo tenía muchísimos referentes femeninos en mi vida: una de mis mejores amigas se encargaba de la correspondencia internacional en Marvel y se había visto envuelta en varios conflictos en diferentes países, otra es una científica que investiga sobre el ébola y se juega la vida yendo a los sitios más peligrosos. Y también tenía el ejemplo de mi madre, que quería ser piloto de combate en las fuerzas aéreas, para poder combatir en la Segunda Guerra Mundial. Y, como no la dejaron, se fue a la Costa Oeste a trabajar en una estación de radio”. “Entonces pensé: “¿Por qué esas mujeres poderosas e inteligentes, que tienen valentía y talento, no son protagonistas en los cómics? Nadie estaba dibujando ni escribiendo personajes femeninos relevantes. Había un hueco, un vacío que rellenar. Y yo lo intenté con mis cómics. Lo que más me sorprende y me vuelve completamente loco, es que, 50 años después, ese vacío parece que sigue ahí. No tiene sentido para mí, pero supongo que tendré que conformarme con que el progreso es lento”. "Por eso -añade el guionista-, durante mi etapa, la líder de La Patrulla X fue Ororo (Tormenta), que era africana, y la de los Nuevos Mutantes era Danielle Moonstar, que era nativa americana, una cheyenne. Dimos mucho protagonismo a esas mujeres fuertes de minorías raciales". Una de las sagas míticas de su etapa fue la de Fénix oscura, en la que Jean Grey conseguía los poderes de un dios y se volvía malvada, hasta que, en un momento de cordura, se sacrificaba a sí misma para salvar el universo. Pocos años después la resucitaron, restando valor a esa gran historia. “Entiendo porque la resucitaron -confiesa Claremont-. Pero me habría gustado que lo hubiesen hecho de diferente manera. Básicamente, habría preferido que lo hiciesen mejor”. Fénix (Jean Grey)

“Me siento afortunado de haber podido trabajar con grandes artistas Durante los 16 años que duró su etapa en la Patrulla X, Claremont trabajó con artistas míticos como John Byrne, Paul Smith, John Romita, Dave Cokrum y muchísimos más. “Me siento muy afortunado de haber podido trabajar con esos grandes artistas. Creo que he tenido mucha suerte y sigo tocando madera para que mis próximos cómics también pueda tener grandes colaboradores”. “Para mí -continúa-, lo más importante era escucharlos, porque siempre aportaban ideas. Aunque el truco que tienes que desarrollar, como guionista, es tener la capacidad de trabajar a tu manera, sea cual sea la persona que tienes al lado; ya sea alguien a quien admiras mucho o alguien a quien de momento no conoces. Tienes que saber trabajar con todos ellos”. “Pero lo fundamental es pasártelo bien -añade-, incluso aunque la historia sea muy dramática. Creo que una de las cosas más maravillosas de este trabajo es poder disfrutar de ver cómo los artistas dan vida a los personajes que tú has imaginado. Es algo realmente mágico”. “Por eso -concluye- tengo la esperanza de poder seguir trabajando con grandes artistas. A veces la cosa sale bien y otras mal, pero, como decía Archie Godwin (mítico editor y dibujante de cómics): “Si la cagas tienes 30 días para arreglarlo. Y si no has congeniado con ese artista tendrás que buscar uno nuevo, al igual que si la historia no ha funcionado tendrás que reescribirla o, incluso, buscar otro escritor ¡ups!” (bromea). Uno de esos grandes artistas con los que ha colaborado Claremont es Salvador Larroca, en la colección X-Treme X-Men. “Trabajar con él es una de las mejores cosas que me ha pasado en mi carrera. Es un artista absolutamente genial. Y lo mejor es que es posible que volvamos a trabajar de nuevo juntos, pero no puedo decir nada todavía”. La Patrulla X

“La Fox no tenía ninguna fe en la película de los X-Men” Muchas de las grandes ideas de Claremont para los cómics han saltado al cine en la saga de la Patrulla X, desde la pionera X-Men (Bryan Singer, 2000).”El problema es que Fox no tenía ninguna fe en que La Patrulla X triunfara -asegura Claremont-. Para ellos iba a ser una película mediocre, que no iba a recaudar más de 50 millones de dólares. Y en su primer fin de semana recaudó casi cien millones, superando todos los récords hasta el momento”. “Sin ese éxito -añade- no existirían las películas de Sony de Spider-Man, ni la de Iron Man de Marvel. No tendríamos las películas de Los Vengadores. La Patrulla X inició esa bola de nieve de películas de superhéroes. Lo que me entristece es cómo el estudio se avergonzó de esa saga y no supo ver el potencial que tenía, mientras los estudios Marvel ganaban millones de dólares y se han quedado con ese enorme pastel que podía haber sido de Fox”. “Habría sido divertido ver a Kevin Feige, en 2003, organizando una película de Los Vengadores y los X-Men. Pero a veces se gana y a veces se pierde. Ahora, como todo el mundo, estoy cruzando los dedos para ver cómo integran a los X-Men en el Universo cinematográfico de Marvel”. Chris Claremont en Avilés