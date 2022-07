El creador del Juez Dredd, John Wagner (Pennsylvania, 1949), es una de las estrellas de esta edición del Celsius 232, de Avilés, donde le ha sorprendido la noticia del fallecimiento de su amigo y colaborador Alan Grant, junto al que escribió algunas de las mejores historias del personaje más popular del cómic británico.

“La muerte de Alan ha sido un shock -nos confiesa-. Nos conocimos a finales de los años 60, cuando ambos empezábamos a trabajar en los cómics británicos. Al principio no solo trabajábamos juntos, sino que también compartíamos piso, lo que hacía que muchas veces nos llevásemos el trabajo a casa y nos pasáramos toda la noche escribiendo juntos. Nos encantaba escribir de noche. Y hemos seguido colaborando casi hasta el final, porque vivíamos muy cerca”.

“A Alan le debemos muchas de las mejores historias del Juez Dredd de los años 80 -continúa-. Trabajar con gente que aporte ideas es genial. Por ejemplo, yo estaba trabajando en Perro de Estroncio (Strontium Dog) y estaba un poco atascado, hasta que llegó Alan y empezó a soltar ideas, a añadir elementos que dieron una dimensión extra a la narración. Era genial trabajar con él”.

El nacimiento del Juez Dredd Junto al dibujante zaragozano Carlos Ezquerra (1947-2018), John Wagner creó, en 1977, a uno de los grandes iconos del cómic mundial, El Juez Dredd, para la famosa revista 2000 AD. Un personaje que aglutina los poderes de la policía, el juez y el verdugo. Le preguntamos a John cómo nació Dredd. “En el 76 yo estaba editando un cómic que se llamaba Valiant y no funcionaba bien porque la historias eran anticuadas y poco imaginativas. Así que introduje historias nuevas que en su momento resultaron bastante chocantes, como One-Eyed Jack, la historia de un policía de Nueva York, inspirado en Harry el Sucio, que se convirtió en un gran éxito”. “En ese momento -añade-, me di cuenta del potencial de un personaje con un toque de locura, al que muchos calificarían como un monstruo, y que actúa en los límites de la ley, casi como un villano, pero que se mueve en base a un rígido código legal”. “Fue entonces cuando me llamó Pat Mills (su editor y otro de los grandes autores del cómic británico), para preguntarme si tenía nuevas ideas -añade-. Y se me ocurrió la historia de un policía semicorrupto del futuro, al que sumé ese personaje. Le puse el nombre del Juez Dredd y así nació este policía del futuro que ofrecía una interesante combinación de héroe y villano. Y que sería juez, jurado y ejecutor”. El Juez Dredd de Wagner y Ezquerra

“Dredd parecía un puñetero pirata español” Solo faltaba el dibujante que definiera el aspecto del Juez Dredd y ahí es donde entró el zaragozano Carlos Ezquerra. “En 1974 estábamos buscando nuevos artistas -nos cuenta John-. Y descubrimos a un artista absolutamente brillante en un cómic otra editorial, D.C. Thompson. El problema es que esa editorial no acreditaba a los artistas para que no se los quitasen”. “Como a nosotros nos encantaba ese artista -añade-, enseñábamos sus cómics a todos los agentes que pasaban por nuestra oficina, para ver si sabían quién era. Hasta que alguien nos dijo: “Sí, trabaja para mí. Pero no puedes tenerlo” Y es que, como éramos una editorial nueva, la gente pensaba que no íbamos a durar mucho”. “En cuanto descubrimos que ese artista era Carlos Ezquerra le pedimos que se viniese con nosotros -añade-. Pero trabajaba de forma regular con otra editorial y tuvimos que prometerle trabajo para el resto de su vida si se venía con nosotros. Y conseguí eso escribiendo historias para él”. John confiesa que, en un primer momento, el diseño de Carlos Ezquerra para el Juez Dreed no le gustó nada: “Lo odié. No me gustó nada y le dije que no iba a escribir eso, que parecía un puñetero pirata español. Pero, como siempre, Carlos tenía razón y yo estaba equivocado, porque ese look de Dredd es la principal razón de su enorme popularidad”. El Juez Dredd

“Al principio Dredd era bidimensional” Nacido como una especie de parodia de Harry el Sucio y los justicieros de los años 70 y 80, preguntamos a John Wagner cómo cree que ha evolucionado el personaje: “Ha cambiado muchísimo. Cuando lo creamos era bidimensional, y se le han ido añadiendo otros elementos que lo han hecho más interesante”. “Lo mejor del Juez Dredd es que puede protagonizar cualquier tipo de historia -continúa-. Su universo es tan rico, tiene tantas facetas, que puedes escribir una tragedia, una comedia, incluir problemas sociales, advertencias sobre problemas futuros… Dredd ha evolucionado muchísimo desde esos primeros tiempos en los que era bidimiensional”. Crossover de Batman y el Juez Dredd

“A Sylvester Stallone le aconsejaron mal para la película” La enorme popularidad de Dredd ha hecho que protagonice dos películas con resultados muy diferentes, la primera, una superproducción de Hollywood, dirigida, en 1995, por Danny Cannon y protagonizada por Sylvester Stallone, Diane Lane y Max Von Sydow. “Nunca he criticado a Stallone -nos confiesa-, porque ha estado en mi casa, conmigo. Pero creo que fue mal aconsejado. El argumento era simplemente ridículo y no entendieron al personaje. Aunque es verdad que la recreación de la ciudad de Dredd si era cercana a los cómics. La pudieron recrear porque tenían 80 millones de dólares de presupuesto”. La segunda adaptación, dirigida, en 1995, por Pete Travis, y protagonizada por Karl Urban (The Boys) Olivia Thirlby y Lena Headey (Juego de tronos) parece que le gusta más: “Tenían como una quinta parte del presupuesto de la de Stallone, pero el guionista, Alex Garland, tuvo la gran ocurrencia de situar la acción en un elemento del vasto mundo de Dredd, en uno de esos gigantescos rascacielos. Reducir el escenario les permitió abaratar costes y ser mucho más fieles al personaje. Ahí si que reconozco a Dredd. En general esta película me gusta mucho más”. Preguntamos a John si no cree que sería un buen momento para hacer una serie protagonizada por Dredd: “Por supuesto. ¡Sería genial! De hecho ya ha habido algunos intentos que no han pasado de la fase de pre-producción. Pero ya veremos que pasa”. El Juez Dredd y Perro de Estroncio, las dos creaciones más conocidas de Wagner y Ezquerra

“Yo soy la ley” Otra de las cosas más famosas del personaje es la coletilla con la que suele definirse: “Yo soy la ley”. Preguntamos a John Wagner cómo surgió esa frase. “No recuerdo si fui yo al que se le ocurrió. Cuando empezamos con Dredd, la idea es que fuera una serie con un principio y un final, para que fuera más fácil venderla a la editorial y también fuese más sencillo cobrar los derechos de autor”. “Pero -añade-, antes de que llegara a publicarse el cómic, el editor cambió de idea, lo que nos perjudicaba a los autores, y yo decidí irme del proyecto y desaparecí durante tres o cuatro meses de la serie. Y, aunque yo escribí el primer guion, parte del mundo de Dredd se creó durante esos meses en los que me ausenté”. (De hecho, el primer número que se publicó no fue el de Wagner y Ezquerra, sino uno creado por otros autores) “Hay cosas que se añadieron a la historia y que son grandes ideas, como esa frase de Yo soy la ley; pero hay otras con las que no estoy tan de acuerdo, como el tamaño de la ciudad, que era ridículo. Cuando creé a Dredd estaba por encima de la policía e impartía su propia ley en las calles, pero también existía una fuerza policial, porque no tenía sentido que los jueces, que llevaban cincuenta años impartiendo justicia en las calles, también se dedicaran a cosas como dirigir el tráfico”. “Pero cuando regresé, me encontré con varias de estas cosas que habían creado en mi ausencia, y que no podía deshacer -concluye-. John Wagner en Avilés

Escribió 'Una historia de violencia', llevada al cine por Cronenberg Además de los cómics de Dredd, Perro de estroncio o Batman, John Wagner también escribió la excelente novela gráfica Una historia de violencia (ECC Ediciones), con dibujos de Vince Locke (Sandman, The Unwritten). “Quería hacer algo completamente diferente a lo que había hecho hasta entonces -confiesa-, aunque me pagaran menos que por los cómics de Dredd o de Batman. Una historia que hundiera sus raíces en el mundo real. Fue un placer poder trabajar en algo distinto”. La novela fue adaptada al cine por David Cronenberg en la película Una historia de violencia, protagonizada por Viggo Mortensen, Maria Bello, Ed Harris y William Hurt. Recibió dos nominaciones al Oscar, al guion adaptado y al actor secundario (Hurt) “En su momento pensé que era una película bastante buena -confiesa John-. Solo hubo una cosa que me molestó: y es que, los dos primeros actos son un poderoso drama lleno de tensión, mientras que el desenlace casi parece una comedia. Por eso pensé que el tono estaba mal, porque en el cómic la tensión llegaba hasta el final. A pesar de eso me reí mucho con ello y me pareció un cambio divertido”. “Pero pensé -concluye-, que William Hurt era un poco como el personaje de Herbert Lom en las películas de la Pantera Rosa. Era divertido, pero creo que el cambio de tono fue una equivocación. No sé por qué lo hicieron, quizá pensaron que mi final era demasiado violento”. Portada de 'Una historia de violencia'

“Mi Batman no tiene nada que ver con el Juez Dredd” Junto a Alan Grant, John Wagner también dio el salto al cómic norteamericano, donde escribieron una recordada etapa en Batman, en la que crearon a personajes ya míticos, como el Ventrílocuo. “No creo que Batmen y el Juez Dredd tengan mucho que ver -nos confiesa-. Intentamos ceñirnos bastante a la personalidad y los orígenes del personaje” “Lo que sí intentamos hacer -añade-, es crear un montón de nuevos villanos que enriqueciesen el universo de Batman. Y centrarnos en la faceta de detective de Batman, de hecho, el cómic iba a tener la palabra detective en su título. Pero respetamos la idea de Batman que tenía la editorial”. En esa época John Wagner también fue el primero en escribir cómics de Bobba Fett, que ahora tiene hasta su propia serie de televisión. “Un personaje que parece una drag queen vestida con traje de mujer. Lo mejor es que en Batman y Bobba Fett pude volver a colaborar con Carlos Ezquerra”. El Batman de Wagner, Grant y Breyfogle