Charles Vess: "Las ilustraciones de 'Stardust', de Neil Gaiman, son mi mejor trabajo"

El norteamericano Charles Vess (Virginia, 1951) está considerado uno de los mejores ilustradores del mundo. Es famoso por sus colaboraciones con Neil Gaiman (Sandman, Stardust), por ilustrar la famosa saga Terramar (Minotauro), de Ursula K. Le Guin, y por crear las portadas de la edición norteamericana de Juego de Tronos de George R. R. Martin. Y ha ganado, en varias ocasiones, los premios más importantes de la ciencia ficción (el Hugo, el Locus y el World Fantasy Award) y de los cómics (el Eisner) Precisamente, hace solo unos días sumaba dos Locus a esa lista por su último tabajo con Gaiman, el libro The Art of Neil Gaiman & Charles Vess. Stardust. Vess es una de las estrellas de este Celsius 232.

"Ese libro -nos cuenta Charles-, desvelo todo el proceso de creación de las ilustarciones de Stardust, desde los primeros bocetos a las ilustraciones definitivas. Además, no estaba muy contento con la edición original, porque creo que los colores no quedaron demasiado bien, y hemos trabajado muchísimo para que,esta vez, la reproducción de las ilustraciones fuera lo más fiel posible. Hemos mejorado el formato, el color y hemos disfrutado haciendo memoria del proceso de creación del libro".

Aunque el alo pasado no pudo estar en el Celsius 232, por la pandemia, Vess creó el cartel del Festival. "HIce varios borradores y uno de los directores, Jorge Iván Arguiz, siempre me decía: "pon dragones". Así que los añadí. Fue genial hacer el cartel, la pena es que no lohe visto por aquí. Me hubiera gustado verlo expuesto en algún sitio".

Charles ha aprovechado su visita al Celsius 232 para presentarnos su nueva novela, The Queen Summer's Twilight, que acaba de terminar. "De hecho todavía no está a la venta -nos comenta-, sale el próximo 20 de septiembre con la editorial NewCon Press. El editor, Ian Whates, también está aquí, en Avilés. La idea se me ocurrió en un sueño en el que se me aparecieron dos motoristas y me susurraron al oído esa imagen que puedes ver en la portada (me enseña un ejemplar de muestra).Y tras 10 años de trabajo y varias reescrituras he conseguido publicarla. Estoy muy contento".

En cuanto a la famosa adaptación cinematográfica de la novela de 2007, dirigida por Matthew Vaughn y protagonizada por Charlie Cox, Claire Danes, Michelle Pfeiffer, Robert De Niro, Sienna Miller, Ricky Gervais, Mark Strong, Peter O'Toole y Rupert Everett, Charles nos confiesa que: "La disfruté bastante. De hecho me hubiera gustado diseñar el baco pirata como el de la película, porque era muy bonito, encantador. Cuando hablo con otros artistas de adpataciones al cine, al final llegamos a la misma conclusión: Nos conformamos con que la adaptación no te haga sentir vergüenza. Y en este caso podemos decir que la película está muy bien. Aunque, por supuesto, hay cosas que gustan y otras que habría hecho de otra manera ".

"A día de hoy -continúa-, 23 años después de que se publicara, me siguen encantado mis ilustraciones. Aunque evidentemente, como todo artista que se precie, habría cosas que cambiaría. Pero sí, creo que las ilustraciones de Stardust son mi mejor trabajo . Seguidos por la portada del libro The Queen Summer's Twilight. De hecho, he realizado varias ilustraciones y portadas alternativas para el libro, simplemente porque estaba disfrutando"

"Y ganamos un premio importantísimo: el World Fantasy Award -continúa el dibujante-. La cosa tiene su miga proque fuimos los dos a la convención, pero no asistimos a la gala porque estábamos convencidos de que no nos lo iban a dar. Así que preferimos quedarnos en el hotel a jugar al ping pong. Hasta que apareció un amigo y nos dijo: ¡Vestíos porque habéis ganado el premio y os tenéis que hacer las fotos!. Así que, esa misma noche, abrimos una botella de champán en la fiesta y ahí fue donde empezamos a hablar de Stardust"

"Cuando me mandaba los guiones -añade-, a veces escribía notas del programa de radio que estaba escuchando, o de cosas que le gustaban. Era algo muy personal y divertido. Y Neil siempre me decía que si tenía alguna idea más interesante que las suyas que: ¡adelante!, que la proyectara en los dibujos. Era realmente divertido trabajar con él. Y muy gratificante" .

"Lo más curioso del caso -añade-, es que, en esa reunión con ella, no nos pidío que le enseñáramos nuestros dibujos, sino que solo quería conversar con nosotros .Fue una charla encantadora. A mí no me interesaba tanto el contrato, sino poder ver Terramar desde su punto de vista y ser capaz de transmitirlo. Colaboramos durante tres o cuatro años y, al final, me mando uno de sus libros de ensayo con una decicatoria en la que decía que era el mejor colaborador con el que había trabajado nunca. Y eso me hizo sentir muy especial".

"La naturaleza me calienta el corazón"

Como podéis ver en las ilustraciones que acompañan este artículo, la naturaleza es una de las mayores inspiraciones para Charles Vess que nos confiesa: "Para mí la naturaleza es mágica, me hace feliz, me aviva el alma y me calienta el corazón".

Cuando era joven, Charles Vess tuvo la oportunidad de conocer a uno de sus ídolos, Michael Kaluta. "Fuímos a la misma universidad -nos comenta-. después me fuí a vivir a Richmond y él a Nueva York, donde montó el famoso The Studio, junto a Barry Windsor-Smith, Jeff Jones y Berni Wrightson. Como me gustaba tanto el trabajo de Kaluta, me ofreció la posibilidad de compartir el estudio con ellos. Además, había alquilado un apartamento de dos habitaciones y lo curioso es que no quería que su novia se fuese a vivir con él, así que, como excusa, tenía que meter a otra persona. Y me ofreció irme a vivir a Nueva York con él. Y pasé muchísimo tiempp en ese estudio, donde no me hice rico. Comí muchos sándwiches de mantequilla de cacahuete con mermelada y lavaba la ropa lavabo. Pero bueno, estaba en Nueva York, era divertido y era muy joven"

"En aquella época dibujaba cómics -añade-. Cobraba unos 35 $ la página y no te devolvían los originales. Y, por supuesto, no existía el concepto de los royalties o los derechos de autor. En una de las fiestas a las que iban mis compañeros dibujantes, conocí al director de Epic, la división de Marvel y comencé a trabajar con ellos haciendo ocho páginas en nueve meses. Porque quería que salieran muy bien apra que me volvieran a dar trabajo. Les gustó y seguí trabajando para ellos hasta que apareció otro editor, Al Milgrom, que me propuso hacer una historia de Spider-Man. Yo había hecho gimnasia en el instituto y me pareció divertido volcar esos conocimiebtos en Spider-Man y dibujarlo en posturas heróicas y sobrevolando esa maravillosa arquitectura de Nueva York".

"Nei Gaiman viño mi trabajo y quería que trabajase con él en Sandman. pero sus editores le dijeron que yo trabajaba para Marvel y que, además, dibujaba superhéroes. Pero Neil se empeño y el resto es historia".

En cuanto a sus proyectos actuales, Charles Vess nos comenta: "Estoy pintando óleos y también sigo dibujando y escribiendo. Ahora mismo estoy con una serie de ilustraciones para una serie limitada de Peter Pan. Y también estoy haciendo esculturas en el jardín de mi casa, con piedras que saco de un río que pasa por al lado. Mi principal proyecto es seguir disfrutando de escribir, dibujar y aprovechar las oportunidades que me lleguen".