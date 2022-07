El Celsius 232, el festival del terror, la fantasía y la ciencia ficción de Avilés, es uno de los pocos eventos culturales que no ha faltado a su cita anual desde que empezó la pandemia, aunque con restricciones. Pero este año recupera la normalidad con 152 actividades y más de 150 autores nacionales e internacionales. Un certamen que apuesta por la literatura infantil y juvenil y que rinde homenaje a Fernando Marías, fallecido el pasado febrero.

Diego García Cruz, uno de los organizadores, destaca esta vuelta a la normalidad: “Estos dos últimos años hemos sido uno de los pocos festivales literarios 100% presenciales, pero este año podemos recuperar, por fin, la normalidad, sin restricciones de aforo, uso obligatorio de mascarillas ni nada por el estilo… Volvemos a la situación de 2019 y creemos que los niveles de público serán similares a los de ese año”.

Grandes invitados internacionales

Destacar que este año el festival ha programado más de 150 actividades en las que participarán otros tantos autores, más de 60 de ellos internacionales.

“En cuanto a los invitados internacionales –asegura Diego-, destacaría a Joanne Harris, la autora de la popularísima Chocolat, y a Lauren Beukes, que está muy de actualidad por la adaptación de su libro Las luminosas a una serie de televisión. También tenemos a Catriona Ward (La casa al final de Needless Street), que está arrasando en el mercado anglosajón, y a la argentina Mariana Enríquez (Nuestra parte de la noche), que es un nombre de referencia de la literatura de género en Sudamérica. Sin olvidar a Beatriz Giménez de Ory (Premio Nacional de Literatura Infantil y Juvenil 2021). O a Neal Shusterman (Sed) que también es Premio Nacional de Literatura Juvenil en Estados Unidos”.

“Y destacaría a tres mitos del terror: Paul G. Tremblay (La cabaña del fin del mundo), Grady Hendrix (Horrorstör) y Stephen Graham jones (El único indio bueno) que comparten generación y están revitalizando el género en Estados Unidos”.

En cuanto al cómic, Diego destaca a un auténtico mito de la cultura popular: “Chris Claremont, el guionista responsable de las mejores aventuras de la Patrulla X, con las que crecimos varias generaciones y que han servido de inspiración para las películas de Marvel. Sin olvidar a John Wagner (Cocreador del Juez Dredd junto al español Carlos Ezquerra) o a Charles Vess, que ilustró la multipremiada novela Stardust, de Neil Gaiman, y que fue el autor de nuestro cartel del año pasado. Por eso es un honor que pueda acompañarnos”

Y no podemos olvidar a ND Stevenson, cocreador del cómic Leñadoras y productor ejecutivo de la exitosa serie She Ra y las princesas del poder, además de tener otro proyecto de animación en marcha para Netflix, una película que adaptará su serie Nimona”.