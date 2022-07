Lauren Beukes: "Quería que el asesino en serie de 'Las luminosas' fuera patético"

En 2012, en la segunda edición del Celsius 232, una joven escritora sudafricana presentaba en España su cuarta novela. Diez años después, y tras repetir en otras ediciones del Celsius 232, Lauren Beukes es la autora del momento gracias al éxito de la serie Las luminosas, que adapta dicha novela, y que está protagonizada por Elisabeth Moss y Jamie Bell, y producida por Leonardo Di Caprio.

Preguntamos a Lauren por qué le gusta tanto venir al Celsius 232: "Esa primera vez que estuve en el festival coincidí con David Simon (creador de The Wire) y con Joe Abercrombie. Y pude conocer a muchísimos de mis lectores españoles. ¡Fue una experiencia increíble! Creo que lo bonito de este festival es que se puede interactuar y hay mucho respeto. Además, la ciudad es maravillosa y muy acogedora".

"Y la lista de invitados es extraordinaria -añade-. Aquí he podido conocer a algunos mis grandes ídolos del mundo de la literatura y también a los ídolos de mi hija, que tiene trece años y está sentada aquí, conmigo"

Lauren ha escrito premiadas novelas como Moxyland o Zoo City. También es periodista, guionista de cómic y televisión, documentalista... Le preguntamos si Avilés podría ser el escenario de una de sus historias de suspense: "No estoy segura. Pero sí puedo decir que me inspira mucho viajar. Me encanta encontrar cosas curiosas que me inspiren nuevas historias. Y Asturias es un lugar precioso y muy inspirador. Así que, ¿quién sabe?".

"La serie me parece una adaptación brillante" Lauren Beukes llega a Avilés casi coincidiendo con el estreno de esa serie de televisión de Las luminosas, de Apple TV+, que se ha convertido en un fenómeno en todo el mundo. "Me parece una adaptación brillante -nos confiesa-. Han tomado unos caminos interesantes a la hora de adaptar diferentes acontecimientos del libro". "Y también me gusta que hayan dado más protagonismo al personaje de Kirby (Elisabeth Moss) -añade-. En el libro la historia era más coral, pero en la serie Elisabeth hace un trabajo increíble. Y creo que Jamie Bell también está increíble como Dante. Además, han adaptado muy bien los diálogos". "Pero lo fundamental -continúa Lauren-, es que en mis historias me gusta explorar las consecuencias de la violencia en nuestras vidas. Creo que ese es el corazón de la historia de Las luminosas. Y lo han sabido trasladar a la pantalla de una forma muy coherente". Elisabeth Moss en 'Las luminosas'

"No quería que el asesino resultase fascinante" Las luminosas cuenta la historia de Kirby Mazrachi (Moss), una archivista de periódicos de Chicago cuyo sueño de convertirse en periodista quedó en suspenso tras sobrevivir a un brutal ataque. Entonces descubrirá que su agresor, Dante (Jamie Bell) sigue atacando a mujeres y tiene la capacidad de viajar en el tiempo, para sorprenderlas cuando menos se lo esperan. "En la serie de televisión todo es más serio porque el personaje de Kirby coge todo el peso -asegura Lauren-. Además, en la serie es mayor que en la novela, lo que ayuda a que tome mayor protagonismo en la trama y nos centremos en el trauma que padece desde que sobrevivió al ataque". "En cuanto a Jimmy, creo que está fantástico como Dante -añade-. En la ficción siempre se suele representar a los asesinos en serie como unas personas fascinantes. Por ejemplo, Hannibal Lecter, una persona traumatizada por el drama de haber perdido a sus padres, que habían sido devorados por los lobos. Y yo no quería eso. Quería dar esa esa imagen real de que, al final, los asesinos en serie son personas patéticas que tienen una vida patética". "Y Jamie traslada muy bien esta sensación de ser patético y violento a la vez -añade-. Confieso que, como odiaba tanto a ese personaje, cada vez que tenía una oportunidad en el libro le hería de alguna manera. Le partía una pierna, un tobillo, aprovechaba cualquier oportunidad de tocarle las narices. Y mi hija, cuando veía la serie hacía `Fanarts¿, dibujos en los que le ponía clavos en la cara o lo maltrataba por ser tan despreciable. El elenco de actores es maravilloso. La serie me ha gustado mucho y estoy deseando ver qué pasa en la segunda temporada".

Un asesino que viaja a través del tiempo Portada del libro 'Las luminosas' Como comentábamos, este asesino en serie tiene la capacidad de viajar a través del tiempo para sorprender a sus víctimas. "Esa idea de los viajes en el tiempo -nos confiesa Lauren-, se me ocurrió tras leer la novela La mujer del viajero en el tiempo, de Audrey Niffenegger (de la que, curiosamente, también acaba de estrenarse una serie de televisión). Me pareció tan fascinante como perturbadora, ya que era una historia de amor, pero un poco espeluznante". "Yo quería que mi asesino pudiera viajar en el tiempo, pero solo en un periodo determinado -añade-. No quería irme a Parque Jurásico ni al año 3.000. Mi idea era hacer una reflexión sobre los cambios sociales y culturales de los siglos XX y XXI, en estos últimos cien años. Como el feminismo, la libertad sexual, la transfobia¿ ver las dificultades por las que hemos pasado las mujeres en este periodo de tiempo". ¿También quería visualizar esa violencia sistémica que ha habido siempre por parte del hombre hacia la mujer. Aunque la mayoría de las mujeres que mueren asesinadas a manos de un hombre es por parte de un asesino en serie, sino que mueren a manos de sus propias parejas, de alguien de su familia, de alguien cercano. Mi asesino es una metáfora de esa misoginia y esa violencia que seguimos sufriendo¿. Lauren Beukes en Avilés

Una maestra del suspense Destacar la habilidad que tiene Lauren Beukes para mantenernos en tensión. "Mis novelas no son un Who's done it?, como se dice en inglés, en las que lo principal es descubrir al asesino -nos explica-. Para mí, lo importante de la historia son las relaciones entre los personajes, entre el asesino y las víctimas. Mis lectores saben quién es el asesino, ese que se acerca a la arquitecta lesbiana en una cafetería y ella piensa: ¿que señor más raro¿. Pero el lector sabe que no es simplemente un hombre extraño, sino un asesino que quiere matarla". "Así genero esa perspectiva emocional, en la que el lector presiente lo que les va a pasar a las chicas, pero ellas no se lo esperan. Todos nos encontramos gente por la calle que no sabemos lo peligrosos que son o lo que podrían hacer con nosotros". "Aunque haya metido ese elemento fantástico, que son los viajes en el tiempo -añade-, no he querido que se desviara la atención de la enorme investicación que he realizado para la novela. Incluso he visitado los escenarios en los que está ambientada, como Detroit, Chicago... El haber visto esos escenarios con mis propios ojos es lo que hace que mi narración tenga texturas, que sea muy realista. Hay gente que incluso me ha dicho que es una novela violenta, pero no creo que lo sea tanto. Lo que pienso es que gracias a crear esa emotividad he logrado enganchar al lector y que se preocupe por las víctimas, por lo que todo les parece más violento de lo que es". "Ahí volvemos a lo que comentaba antes -añade-, a que el protagonismo recaiga en las víctimas, y no en esos asesinos percibidos como una persona sexy y de éxito. Creo que, por esas razones, nos ponemos en el lado de las víctimas y no en el del asesino. Las víctimas siempre están en el centro de la historia y la emocionalidad y la empatía que se genera es lo que lo que mis lectores perciben". "En cuanto a mi secreto para mantener el suspense -continúa la escritora- creo que es entrar y salir de las escenas lo más rápido posible. Por ejemplo, si una chica coge el teléfono y dice. "¡Ah! Voy en seguida", no hace falta mostrar cómo cuelga, cómo se pone el gorro y la chaqueta, ni cómo sale de casa. Todo eso no sirve para nada. Solo necesitamos que coja el teléfono y diga "¿Qué? ¿Pero dónde está?" Y ya puedes saltar a la escena y el escenario que vaya a continuación. Creo que esa velocidad genera más emoción en los lectores".