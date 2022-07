El jurado popular ha declarado culpable este martes a Jorge Ignacio Palma de las muertes de Marta Calvo, Arliene Ramos y Lady Marcela Vargas, y de abuso sexual a otras siete mujeres.

También a siete de ellas de haber tratado matarlas, pero no haberlo logrado por causas ajenas a su voluntad, y, en todos los casos, el jurado popular le considera culpable por favorecer el consumo de cocaína, que introdujo en los genitales de la sjóvenes sin su consentimiento.

Tras estudiar todas las pruebas del caso y escuchar al acusado, víctimas y testigos, el veredicto del jurado, formado por siete mujeres y dos hombres, ha respondido 700 preguntas planteadas por la presidenta del tribunal referidas a una treintena de delitos: contra la vida de tres mujeres, contra la libertad sexual de diez mujeres, contra la salud pública y contra la integridad moral de los padres de Marta Calvo.

La Fiscalía le solicita 120 años de prisión

El acusado ha defendido su inocencia durante la vista y, de hecho, en el turno de la última palabra, insistió: "Lo único que puedo decir es que no le he quitado la vida a nadie, no he drogado a nadie, no he violado a nadie ni he puesto droga a nadie en sus órganos genitales".

Durante el veredicto, Palma ha escuchado visiblemente inexpresivo e impertérrito, mirando hacia su izquierda, donde estaban los papeles de su abogada.

Al acusado se le atribuye, además de los crímenes, otros siete delitos de abusos sexuales a otras jóvenes, todas ellas prostitutas. Se enfrenta a la prisión permanente revisable, tal y como reclaman algunas acusaciones, mientras que la Fiscalía le solicita 120 años de prisión, 10 años menos que lo que requería inicialmente tras retirarse una de las víctimas como acusación, que no quiso declarar en el juicio. Por su parte, la defensa reclama la absolución.