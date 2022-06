La primera víctima conocida de Jorge Ignacio Palma ha detallado la extrema frialdad con la que actuaba durante los encuentros sexuales, así como su obsesión e insistencia en utilizar grandes cantidades de droga. Esta mujer, que sobrevivió a un encuentro con el acusado en julio de 2018, le ha reconocido este martes en la sala de la Audiencia de Valencia, donde se celebra el juicio contra el procesado por tres homicidios y ocho casos de abuso sexual.

Entre sollozos y una gran nerviosismo, ha afirmado que le denunció "para que no siguiese matando" y le ha llamado "monstruo y asesino", pese a las advertencias de la presidenta del tribunal.

La joven ha admitido haberse dedicado durante años a ser "trabajadora sexual" y ha destacado la extrema frialdad del procesado, una "persona tranquila que sabía lo que hacía", al tratar de drogarla, de forma insistente, con grandes cantidades de cocaína.

"A nosotras nos enseñan a fingir que consumimos. Solemos tratar con hombres ebrios, drogados o fumados", ha explicado y ha detallado cómo el procesado llevó a la cita, en una vivienda de la ciudad de Valencia, una "gran bola" de cocaína y un azulejo sobre el que preparó, de entrada, cuatro rayas.

"Después me propuso hacerme un masaje con aceite, le vi que llevaba la mano cerrada. A medida que iban pasando los minutos me sentía el corazón rápido, sudores fríos. Después me pidió hacer el 69 y ahí fue cuando me introdujo droga en las partes íntimas, la vagina y el ano", ha explicado esta mujer para detallar cómo el acusado le fue aplicando cocaína en diversas partes del cuerpo.

Al sentirse mal, la mujer se metió a la ducha y comprobó que le había metido pequeñas rocas de cocaína en la vagina. Al regresar a la habitación, el acusado le pidió que le practicase sexo oral, momento en el que la víctima se dio cuenta de que el acusado también se había impregnado sus genitales con cocaína.

La mujer denunció tras conocer el caso de Marta Calvo "Le dije a la 'mami' -la mujer que regentaba el piso de esos encuentros sexuales- que me dejase salir, que me había drogado. Él se vistió, me dio un beso en la frente y dijo 'pobre chica, cómo le gusta la droga'. Yo me cambié como pude y me fui al hospital. Allí me desmayé, luego me dijeron que cinco minutos más y hubiese muerto", ha recordado la víctima. No fue hasta meses después, en diciembre de 2019, cuando vio de nuevo la imagen del procesado en los periódicos y la televisión -a raíz de la desaparición de Marta Calvo- y acudió a la Guardia Civil. Comunidad Valenciana Informativos Nuevas denuncias contra el acusado desaparición Marta Calvo Escuchar audio Uno de los abogados de las acusaciones ha preguntado a esta mujer en qué consiste la 'fiesta blanca' que solicitan algunos clientes de los prostíbulos, a lo que ella ha respondido que es "acompañar al cliente a esnifar, nunca introducir cocaína en los genitales". La abogada de Jorge Ignacio Palma ha preguntado a esta testigo cuál era su situación legal en España, por si tuviese intereses espurios para situarse como víctima y obtener beneficios a la hora de regularizar su situación, pero la mujer ha respondido que tenía sus papeles en regla.