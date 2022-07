Declara Jorge Ignacio Palma, el presunto asesino de la joven Marta Calvo y de dos mujeres más. Palma está siendo juzgado por la muerte de la joven de Estivella, cuyo cuerpo todavía no se ha encontrado, y por las de Arliene Ramos y Lady Marcela. También se le juzga por el intento de homicidio de otras ocho jóvenes en el transcurso de prácticas sexuales con cocaína. El presunto asesino dijo que se deshizo de los restos, arrojándolos a varios contenedores.

El juicio tiene lugar en la Audiencia de Valencia por este caso. La última sesión tuvo que suspenderse por un problema de salud de uno de los abogados, pero este martes se retoma.

¿Cuáles son las pruebas contra el presunto asesino?

Algunos testigos lo ubican en el lugar del crimen, mujeres que sobrevivieron a encuentros con él y la coincidencia de que les introducía cocaína contra su voluntad.

Existen imágenes en las que se puede ver a Jorge Ignacio Palma accediendo a la casa de citas donde trabajaba Arliene Ramos. Fue su último cliente y estuvieron juntos apenas una hora. La chica que le abrió la puerta fue quien encontró a Arliene convulsionando: "Tiraba espuma y sangre por la boca. Quería contarme, quería decirme, pero no podía hablar", explica una de los testigos.

01.33 min Comienza el juicio contra el presunto asesino de Marta Calvo dos años después de su desaparición

Las huellas en una lata de refresco y una copa le incriminan. También restos de cocaína que tenían una pureza que rozaba el 82 %: "Estamos hablando del perfil de una persona que maneja la sustancia tóxica, maneja la cocaína, ha sido condenado y ha cumplido cárcel en España e Italia", relata Juan Carlos Navarro, abogado de la acusación particular de ocho de las víctimas.

En sus encuentros siempre pedía fiesta blanca: sexo con drogas. Una de las ocho denunciantes relató así su experiencia: "Me dio un ataque y convulsioné. El chico dijo que estuve 20 minutos inconsciente y con espasmos diciendo cosas raras con la cara, como ida", relata.

Por su parte, Juan Carlos Navarro analiza la actitud del asesino confeso: "Han apreciado un patrón continuo, constante y repetitivo de actuación por parte del acusado respecto de todas las víctimas y es curioso porque ninguna de las víctimas se había comunicado entre sí", concluye.

“Caso Marta Calvo: declara Jorge Ignacio Palma



��️La madre de la joven ya está en los juzgados para escuchar esa declaración: "Queremos que declare y que me diga donde está mi hija. Mi hija está entera, pero no sé en qué lugar"



�� #LaHora5J



�� https://t.co/9k8zsHR5nu pic.twitter.com/DDXtslvjPA“ — La Hora de La 1 (@LaHoraTVE) July 5, 2022

Su segunda víctima mortal habría sido Lady Marcela. En su sangre hallaron casi 20 veces más de cocaína de lo normal. Nadie vio a Palma con ella, pero su teléfono móvil le señala. Al igual que el mensaje que Marta Calvo envió a su madre diciéndole donde estaba el día que desapareció: "Me decía que no, que no, me juraba que no conocía a ninguna Marta y que nunca había estado con ninguna Marta", relata la madre de Marta.

Pero un mes después se entregó diciendo que la joven murió de una sobredosis y que decidió descuartizarla. Las pruebas halladas en su casa desmienten esa versión. Aún sin cuerpo, la muerte de Marta ayudó a estrechar el círculo sobre Palma y llevarlo a juicio.