La XII legislatura andaluza ha echado a andar este jueves con la constitución del Parlamento, que está presidido por primera vez por el Partido Popular (PP) gracias a la mayoría absoluta obtenida por el candidato 'popular' Juanma Moreno el pasado 19 de junio.

El hasta ahora consejero de Salud, Jesús Aguirre, se ha convertido en el primer presidente del PP en el Parlamento andaluz en la historia de la autonomía, al recibir los 58 votos de los parlamentarios de su partido, mientras que el resto de grupos –30 del PSOE, 14 de Vox, cinco de Por Andalucía y dos de Adelante Andalucía– ha votado en blanco.

En la Mesa del Parlamento, órgano rector de la Cámara, están representados con voz y voto PP, PSOE y Vox, ya que los 'populares' han cedido uno de sus puestos al partido de Santiago Abascal, en lo que Moreno ha calificado como un acto de "generosidad" que no tiene cerrada una contrapartida.

Moreno apuesta por el diálogo

Durante la constitución del Parlamento, Juanma Moreno ha apostado por una etapa en la que "todo sea dialogado" y se puedan alcanzar iniciativas "con amplio respaldo", sin que parezca que tienen que ejercer su "mayoría suficiente".

Una línea que también ha seguido Aguirre, quien en un breve discurso ha recordado a los 109 diputados que su responsabilidad "no es ser un problema, sino la solución" y les ha pedido que, dentro de la "diversidad" política, trabajen siempre en beneficio de los andaluces.

Desde la oposición, el secretario general del PSOE-A, Juan Espadas, ha demandado a Moreno que ejerza la mayoría absoluta desde el respeto a la pluralidad y le ha instado a formar un gobierno "transparente y abierto al control" de la oposición. "Está claro que ya no va a ser una cuestión estrictamente de ver cómo se saca adelante una votación, un Presupuesto, una moción, una interpelación, sino que también va a ser ahora una cuestión de debatir puntos de vista, propuestas", ha dicho.

La portavoz de Vox, Macarena Olona, ha asegurado que no ha habido negociación ni "mercadeo indigno" con el PP y ha garantizado que "no hay contraprestación" porque ellos no están "sometidos a precio". Además, ha dicho que van a mantener una "mano tendida" con "una oposición leal, que no rendida".