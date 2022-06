BIOGRAFÍA: Lugar y fecha de nacimiento: Algeciras, Cádiz, 1971 Formación: licenciada en Ciencias Políticas (Universidad de Granada) y Máster en Administración Pública. Años en política: portavoz de Unidas Podemos por Andalucía en el Parlamento andaluz desde 2019, diputada autonómica desde 2012 y concejal del Ayuntamiento de Algeciras (2007-2019).

Era la candidata elegida para unir a la izquierda más allá del PSOE en estas elecciones del 19-J pero Inmaculada Nieto (Algeciras, Cádiz, 1971) ni lo ha tenido fácil dadas las rencillas con Podemos ni ha sumado a su excompañera de filas Teresa Rodríguez (Adelante Andalucía), que no olvida las discrepancias de los últimos años. Nieto encabeza una coalición, Por Andalucía, en la que su formación (IU) concurre formalmente junto a Más País, Equo e Iniciativa del Pueblo Andaluz y representa también a Podemos y Alianza Verde, que se quedaron fuera de la misma al registrarse fuera de plazo. A su inicio accidentado se suma también unas expectativas electorales para este 19J poco favorables, según las encuestas, ya que ni con los de Rodríguez ni con el PSOE lograría una mayoría suficiente para arrebatar la Junta al PP.

Nieto no tenía que haber sido candidata en estas elecciones, ya que ha cumplido como diputada en la Cámara andaluza los tres mandatos máximos que establecen los estatutos de IU para ocupar un cargo público. Podría haber regresado a Algeciras, donde ha sido concejal muchos años, o a la universidad a terminar la carrera de Derecho, que tiene pendiente (es licenciada ya en Ciencias Políticas). Pero todo cambió en 2020. Rodríguez, con quien concurrió en 2018 bajo la marca de Adelante Andalucía y compartía portavocía del grupo parlamentario, pactó con Pablo Iglesias su marcha de Podemos, pero la buena relación aparente con sus excompañeros cambió cuando Nieto (con aval de IU y Podemos) movió ficha en el Parlamento andaluz para expulsarla a ella y a otros diputados del grupo parlamentario bajo la acusación de “transfuguismo”, con lo que los afectados pasaron a ser ‘no adscritos’.

Nieto pasó a ser la única portavoz en la Cámara regional y ganó cierto protagonismo con su voz serena pero contundente y sin levantar jamás el tono frente a Juanma Moreno. En el último año, vio cómo IU participaba de las negociaciones para conformar una coalición a la izquierda del PSOE que englobara las distintas sensibilidades. No podía llamarse Adelante Andalucía, puesto que los de Rodríguez ya habían registrado esa marca y tampoco parecía que pudieran integrarles en el equipo después de esas rencillas tan sonadas. “Es evidente que, después de apuñalarme por la espalda, nuestra relación no es buena”, llegó a decir la líder de Adelante Andalucía. Ahora, no le perdona que su formación no pueda tener financiación pública y que Nieto haya tratado, sin éxito, de vetarla en los debates electorales (la Junta Electoral ha decidido mantener a Rodríguez en los mismos).

Nieto no fue la primera apuesta como candidata de la coalición de izquierdas, ya que inicialmente IU barajó a su coordinador general, Toni Valero. Pero Más País exigió un perfil menos vinculado al aparato de los partidos y, tras fallar el intento con algunos candidatos independientes, acabaron viendo con buenos ojos a Nieto, por delante del candidato de Podemos, Juan Antonio Delgado. La vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, apoyó también a la candidata de IU como cabeza de lista, por delante de Delgado. El acuerdo el pasado 5 de mayo pareció dejar atrás las discrepancias, pero la exclusión por parte de la Junta Electoral del partido ‘morado’ de la coalición por registrarse fuera de tiempo avivó de nuevo los choques, que se elevaron más allá de Andalucía, con duras acusaciones de Iglesias a Díaz por haber puesto “a dedo” a Nieto sin pasar por unas primarias (la propia candidata lo achacó a la "testosterona" de las tertulias políticas).

"El consenso político es irreversible y ahora toca trabajar por la alternativa", dijo Nieto días más tarde en la presentación de la candidatura, en la que pidió disculpas por el “desasosiego” y dio por zanjada la crisis, así como desvinculó su proyecto “netamente andaluz” de las aspiraciones políticas de las formaciones nacionales. Ha sido, sin embargo, una de las mayores defensoras de los logros del Gobierno de coalición de Pedro Sánchez en el Parlamento andaluz. Nieto, que ha trabajado para CCOO y ha sido diputada con tres coordinadores generales (Diego Valderas, Antonio Maíllo y Toni Valero), rompe el techo de cristal en IU Andalucía (formación que no ha tenido ninguna candidata mujer a las elecciones). Su principal reto ahora será remontar las encuestas, después de que el 'CIS andaluz' haya estimado que la coalición solo logrará cinco diputados y que no hay posibilidad alguna de que la izquierda sume para formar una mayoría.

Inmaculada Nieto, en tres frases: “Me incomoda que se diga que estoy aquí por Díaz, ha sido una decisión consensuada con las organizaciones” (...) “El resto de líderes de la coalición van a tener un papel muy importante”. “Nos sentaríamos a pensar en una abstención al PP para que Vox no entre en la Junta”. “Da igual que Moreno Bonilla sea un señor educado, tiene una agenda económica y social muy dañina”. “No voy a gastar ni un gramo de energía en confrontar con opciones políticas que están cercanas en lo ideológico y en lo programático”.