La moción de censura presentada contra la primera ministra francesa, Elisabeth Borne, impulsada por la alianza de izquierdas, ha fracasado en la votación en la Asamblea Nacional después de que los diputados conservadores y la extrema derecha decidieran no votar.

Eran necesarios 289 votos para que la moción contra Borne, elegida como primera ministra por Macron en mayo, saliera adelante. Únicamente ha sido respaldada por 146 diputados pertenecientes a los grupos de la coalición de izquierda Nupes (La Francia Insumisa, socialistas y ecologistas), y ni siquiera por todos sus integrantes, que son 151.

El Gobierno francés, recién formado, afrontaba este lunes una moción de censura por parte de la izquierda que partía con escasas posibilidades de salir adelante. La moción fue presentada por separado por los cuatro grupos parlamentarios que constituyen la coalición Nupes, la Francia Insumisa, el Partido Socialista, el Partido Comunista y los ecologistas.

"Usted es, señora Borne, una anomalía democrática (...) no tiene legitimidad, ni política, ni parlamentaria", ha dicho la jefa de La Francia Insumisa, Mathilde Panot. "Los que no voten esta moción de censura serán partidarios de sus políticas", ha añadido.

Borne califica la moción de "injusta"

"Deberíamos estar debatiendo los problemas a los que se enfrentan los franceses, esta moción de confianza es injusta", ha dicho la primera ministra en el Parlamento justo antes de la votación."Esta votación es solo una táctica política [...]. Cambiemos juntos a una política de compromiso", ha añadido Borne.

Reagrupación Nacional (RN) y Los Republicanos (LR) ya habían advertido de que no votarían a favor de la moción. Alexandre Loubet, de RN ha acusado a Nupes de querer "hacer saltar las instituciones" y de haber ayudado a Macron a ganar las presidenciales al pedir votar por el jefe del Estado en la segunda vuelta para que no ganara la líder ultraderechista Marine Le Pen.

"No votaremos a favor de esta moción de censura. No uniremos nuestros votos a los de la extrema izquierda, con la que no tenemos ningún punto en común", advirtió Michèle Tabarot, de Los Republicanos,

Ahora que la moción ha sido descartada, la Asamblea empezará a debatir los 20.000 millones de euros para aliviar la inflación propuesta por el Gobierno.

Tras perder la mayoría absoluta en la Asamblea después de los resultados de las últimas elecciones legislativas, el presidente de la República, Emmanuel Macron, tendrá que negociar con las distintas fuerzas políticas que conforman la Asamblea para sacar adelante sus políticas, lo que dificulta esta segunda legislatura del mandatario.