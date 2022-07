Álvarez pide una subida generalizada de salarios: "Muchas empresas ganan mucho dinero y no se está repartiendo"

El secretario general de UGT, Pepe Álvarez, ha pedido una subida generalizada de salarios porque "hoy, en nuestro país, hay muchas empresas que están ganando mucho dinero, y lo que no se está repartiendo es ese dinero", lo que afecta de forma negativa a las familias. Así lo ha indicado este martes en una entrevista en el Canal 24 horas.

Este miércoles, la ministra de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, se reunirá con la patronal y los sindicatos para intentar, otra vez, alcanzar un pacto de rentas. Con respecto a la cita, Álvarez ha criticado que desconocen el contenido de la reunión y, partiendo de esa base, no cree que la reunión vaya a tener un resultado "extraordinariamente positivo". "La cita está agendada, pero el contenido de la reunión, específicamente, nos hemos enterado después de haber oído ayer a la vicepresidenta”, ha indicado.

En un escenario de inflación, el líder sindical ha subrayado que no solo son las grandes empresas las que están ganando mucho dinero . Ha indicado que las empresas de restauración están encareciendo los precios más del 30% sin que los costes hayan subido un 30% y los salarios, en muchos casos, están sin acordar en convenio.

Efectividad de las medidas anticrisis

El secretario de UGT ha criticado que no se les haya comunicado cuáles son concretamente las medidas planteadas por el Gobierno y ha abogado por revisar aspectos concretos del paquete, como la ayuda de 200 euros aprobada en junio, para que afecte de manera más directa a las familias.

Asimismo, no comparten la bajada generalizada del IVA. "No somos partidarios de bajar el IVA porque tratas a todo el mundo igual cuando, en realidad, las familias no son iguales", ha señalado.

Para Álvarez, es necesario que haya medidas específicas y enfocadas a los hogares más vulnerables, para que puedan hacer frente a una elevada inflación en la que el precio de algunos productos "no van a volver atrás aunque baje el precio de la energía", tal y como ha señalado.