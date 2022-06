El sábado 25 de Junio se va a celebrar en Miguelturra, Ciudad Real, una velada solidaria de kick boxing en contra del bullying, la homofobia y el racismo. El evento surge tras varios casos que han sufrido jóvenes que entrenan esta disciplina. Quieren así mostrar su rechazo a este tipo de comportamientos.

El caso de Noah

Noah es un niño transexual de 10 años. Cuando tenía 7, empezó a practicar kickboxing. “Yo veía a los boxeadores y decía: jope, yo quiero ser como ellos”, cuenta. Pero en el primer gimnasio, no lo tuvo fácil... “Yo dije que quería ser un niño y no quería entrar en el vestuario de las chicas y el maestro no me hacía caso. Imagínate, era como un mono metido en una jaula de elefantes”. Así le hacían sentir, solo por su condición sexual.

Cambió de centro y encontró un lugar en el que sí es tratado como el niño que él se siente. Su entrenador, David Notario, destaca su mejora en la técnica, pero sobre todo anímicamente: “A Noah yo le vi que vino muy agachado, decaído… Y a medida que hemos ido cogiendo confianza nos hemos hecho uno, nos hemos hecho una piña”, explica. Ha sido un antes y un después para él.