Las elecciones en Andalucía han supuesto un vuelco sin precedentes en el Parlamento autonómico y un nuevo reparto del poder. La mayoría absoluta del PP ha provocado un fuerte impacto político y mediático, tras el que vienen diversas especulaciones que tratan de trasladar el aquí y ahora a otros escenarios futuros, que en realidad son demasiado diferentes e imprevisibles como para extrapolar sin más lo sucedido.

Lo visto en Andalucía es inédito, pero también es consecuencia de las tendencias de fondo en esta comunidad y en el contexto político del país: el giro a la derecha en Andalucía en los últimos años, y junto a él, la participación relativamente baja, la concentración del voto de la derecha en torno al PP por el desmoronamiento de Ciudadanos y la división política de la izquierda han multiplicado los efectos típicos del sistema electoral en España, que de por sí recompensa con más representación al partido más votado.

La caída de Ciudadanos, cuyo voto se fuga al PP o Vox, no es nueva, como tampoco lo son la división y el debilitamiento de las alternativas al PSOE en la izquierda. Son hechos que se repiten en las últimas convocatorias electorales, que dibujan una tendencia en el "coste" del escaño y la "utilidad" de votar a estos partidos en el ciclo de elecciones que vivimos desde 2020 y apuntan a lo que cabe esperar en próximas citas para estos partidos, protagonistas del cambio en la política española en la última década.

Que no hayan sido determinantes para formar gobierno en Andalucía no significa que corran la misma suerte en futuras elecciones. Que la relación futura de PP y Vox siga el camino de Castilla y León o el de Andalucía dependerá, como ha ocurrido hasta ahora, de la fortaleza de los 'populares' en cada una de las arenas electorales. Contra un PP sólido, como en Madrid y la comunidad andaluza, al partido de Santiago Abascal le cuesta mucho más convertir sus votos en representantes.

Podemos paga el precio de la división y la falta de arraigo

En sentido contrario a Vox, Unidas Podemos encuentra en cada elección una montaña cada vez más alta que escalar. Cada vez que se abren las urnas, la coalición morada, bajo sus diferentes marcas y confluencias, pierde votos respecto a la anterior y necesita más papeletas para obtener un diputado autonómico.

En Andalucía, la formación ha pasado de los 17 escaños de 2018 a los cinco de la coalición Por Andalucía y los dos de Adelante Andalucía. Son menos que los 12 que obtuvo IU en 2012 con un porcentaje de voto similar. Les ha perjudicado también la dispersión territorial del voto, que hace que no conviertan bien sus votos en escaños.

Es una dinámica que se repite. Tras desvanecerse los 14 escaños que había logrado en Galicia con la confluencia En Marea, en 2020 Podemos también perdió otros cinco representantes (de 11 a seis) al concurrir con su propia marca en el País Vasco, y redujo a la mitad (de dos a uno) sus escaños en las Cortes de Castilla y León.

En cambio, la formación mejoró con En Comú Podem sus resultados en Cataluña: mantuvo el número de escaños y redujo su coste en votos, pero fue solo un paréntesis. En Madrid, donde surgió el partido, y con la candidatura de Pablo Iglesias, quien dejó la vicepresidencia del Gobierno para tratar de impedir la victoria de la derecha, ocurrió algo parecido. Podemos pasó de siete a diez escaños, pero necesitó unos pocos votos más que en 2020 para hacerse con cada uno.

En una formación en constante realineamiento de siglas, se podría pensar que son los cambios de marca lo que perjudica a Podemos, sobre todo cuando se desvincula de las fuerzas de izquierda del territorio y se le percibe como una candidatura tutelada desde Madrid. Ese es al menos el discurso escuchado en estas elecciones andaluzas por parte de Adelante Andalucía.

Pero la explicación podría ser más terrena. Con sus problemas de escisiones, gestoras y similares, como los vividos en Andalucía, la oferta política a la izquierda del PSOE presenta una debilidad organizativa endémica. "En términos territoriales, Podemos ha tenido un enorme problema porque no ha sido capaz de formar organizaciones políticas a nivel local y regional que tengan entidad propia y que sean sostenidas en el tiempo", argumenta el politólogo Pablo Simón.

"No es solo que no tenga una matriz regional, es que no tiene una organización regional con la que presentarse a las elecciones, que tenga un mínimo músculo y una mínima capilaridad. Eso no se construyó y lo que ha implicado es que da igual cómo configuren después las alianzas, porque, a la hora de la verdad, si tú no tienes gente y no tienes militantes ni músculo organizativo, es mucho más difícil conseguir votos".