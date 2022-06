La participación en las elecciones de Andalucía de 2022 se sitúa en el 34,25%, según el segundo avance de la jornada ofrecido por la Junta a las 14:00 horas. Supone una subida de más de cuatro puntos respecto a los comicios de 2018, cuando se registró una movilización del 29,92%.

Situación por municipios

Más de seis millones de andaluces y andaluzas están llamados a las urnas este domingo 19 de junio. Si se observa la participación de voto en las localidades andaluzas, seis municipios no superan aún el 20% de movilización. Manzanilla (Huelva) continúa siendo el territorio con la participación más baja, con un 12,95%.

Por otra parte, ninguna localidad ha conseguido que el 100% de sus habitantes haya acudido a las urnas a primera hora de la tarde. Diez igualan o superan el 50% a las 14:00 horas, con Bentarique (Almería) liderando al registrar un 58,65%.

Respecto a las elecciones de 2018, la participación baja especialmente en el municipio de La Granada de Río-Tinto (Almería): casi 17 puntos. En otras cinco localidades la caída es superior a los diez puntos. No obstante, crece en más de 20 en Benatae y en Rubite, dos territorios sevillanos.

Cabe recordar que La Guijarrosa, Fuente Carreteros, Torres de Albánchez, Fornes, La Zarza-Perrunal, San Martín del Tesorillo, Torrenueva Costa y El Palmar de Troya no cuentan con participación de 2018, ya que aún no existían como municipios, por lo que los resultados no son comparables.