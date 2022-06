Ucrania - Rusia, última hora de la guerra | Ucrania recupera un 20% del territorio perdido en Severodonetsk

La guerra en Ucrania cumple este viernes 100 días, en los que las tropas rusas han logrado controlar el 20% del territorio ucraniano, según las autoridades del país invadido.

Lo que empezó como una ofensiva que incluía ataques a Kiev ha pasado a una invasión centrada en el control de la región del Donbás. Allí, Rusia controla casi toda Lugansk, pero las tropas ucranianas siguen resistiendo.

En el ámbito internacional, el sexto paquete de sanciones de la Unión Europea ha entrado en vigor este viernes. Entre otras medidas, incluye el embargo parcial al petróleo ruso.

En esta cobertura en directo colabora la enviada especial de RTVE en la zona, Silvia Guerra, en el Donbás.

21:17: Los extranjeros que luchan por Ucrania llegan a la asediada ciudad de Sievierodonetsk. Prometen repeler el avance ruso mientras Moscú prosigue con su empeño de apoderarse de los últimos territorios en poder de Ucrania en el este.

Desde que fue expulsada de la capital, Kiev, Rusia ha lanzado un nuevo y enorme asalto en Lugansk y Donetsk, dos provincias que conforman la región oriental de Donbás. Mientras que el avance en Donetsk ha sido mucho más lento, Rusia se ha hecho con el control de gran parte de Lugansk y en las últimas semanas ha volcado sus fuerzas en la pequeña ciudad de Severodonetsk, a unos 145 kilómetros de la frontera rusa.

21:06: El primer ministro de Ucrania pide a las empresas internacionales que regresen al país. El primer ministro de Ucrania, Denis Shmigal, ha hecho un llamamiento a las empresas internacionales para que reanuden su actividad dentro del país y ha prometido a cambio el máximo respaldo del Gobierno.

"Reanuden su trabajo ahora, como lo han hecho la mayoría de las empresas ucranianas en regiones seguras. El Gobierno los ayudará tanto como sea posible", ha apuntado Shmigal, según recoge la agencia de noticias Ukrinform. El jefe de Gobierno ha señalado que la decisión de abandonar la actividad en Ucrania es una especie de sanción encubierta al país que ha sido invadido y ha catalogado la vuelta de las empresas como "una manifestación de verdadera solidaridad".

20:57: Noticia ampliada: Putin asegura que no atacará los puertos ucranianos que sean desminados para el paso del cereal. "No vamos a aprovechar la situación del desminado para realizar ataques desde el mar", ha dicho el presidente ruso. Putin acusa a Occidente de crear una crisis alimentaria con sus "erróneas" decisiones económicas y energéticas.

20:48: Ucrania recupera un 20% del territorio perdido en Severodonetsk. Las fuerzas ucranianas han recuperado alrededor del 20% del territorio que perdieron en la ciudad de Severodonetsk durante los combates con Rusia, ha declarado este viernes el jefe de la región oriental de Lugansk.

"Mientras que antes la situación era difícil, el porcentaje (en poder de Rusia) rondaba el 70%, ahora ya les hemos hecho retroceder aproximadamente un 20%", ha declarado Serhiy Gaidai a la televisión nacional.

20:42: El Secretario de Estado de Estados Unidos, Antoy Blinken, da un mensaje de apoyo a Ucrania cuando se cumplen 100 días de invasión rusa: "Durante 100 días, el Kremlin ha destruido ciudades, matado a civiles e infligido pérdidas inimaginables. Durante 100 días, el pueblo de Ucrania ha demostrado una notable valentía, unidad y coraje defendiendo a su país. Merecen vivir en paz de la agresión del presidente Putin".

"For 100 days the Kremlin has destroyed cities, killed civilians, and inflicted unimaginable loss. For 100 days, the people of Ukraine have shown remarkable bravery, unity, and courage defending their country. They deserve to live in peace from President Putin's aggression.

20:40: Noticia ampliada: Sánchez anuncia la apertura de una oficina diplomática en Moldavia. La medida busca fortalecer la relación bilateral con este país fronterizo con Ucrania. El Gobierno ya había adelantado la decisión hace unos días a través del ministro de Exteriores.

20:37: Kuleba pide garantías para reanudar la actividad en el puerto de Odesa. El ministro de Asuntos Exteriores ucraniano, Dmytro Kuleba, ha señalado en su cuenta de Twitter que "Ucrania está lista para crear las condiciones necesarias para reanudar las exportaciones desde el puerto de Odesa". Sin embargo, cree que "la pregunta es cómo asegurarse de que Rusia no abuse de la ruta comercial para atacar la ciudad de Odesa", puesto que según él "no hay garantías de Rusia hasta ahora". "Buscamos soluciones junto con la ONU y los socios", ha indicado.

20:33: La UE y EE.UU. cooperarán más para controlar las exportaciones a Rusia. La Comisión Europea y el Departamento de Comercio de Estados Unidos han acordado este viernes reforzar la coordinación en la aplicación de los controles de las exportaciones a Rusia, informa el Ejecutivo comunitario en un comunicado. Un acuerdo pactado en una reunión en Bruselas a la que han asistido los subsecretarios estadounidenses de Comercio, Don Graves, y de Ejecución de Exportaciones, Matthew Axelrod, además del embajador de EE.UU. ante la UE, Mark Gitenstein.

20:26: Noticia ampliada: Los "carniceros" de Bucha y Mariupol, entre los nuevos sancionados por la UE en respuesta a la guerra en Ucrania. El sexto paquete de sanciones aprobado por la UE incluye a 65 personas y 18 entidades rusas. Figuran políticos, propagandistas, empresarios destacados y familiares de personas que ya habían sido sancionadas.

El presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, y la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen tras la cumbre de líderes europeos en Bruselas Kenzo TRIBOUILLARD / AFP

20:09: Macron cree que Putin ha cometido "un error histórico y fundamental". El presidente francés, Emmanuel Macron, ha asegurado este viernes que su homólogo ruso, Vladímir Putin, ha cometido "un error histórico y fundamental" al atacar Ucrania y que ahora está "aislado".

"Creo, y así se lo dije, que cometió un error histórico y fundamental para su pueblo, para él mismo y para la historia", ha dicho en una entrevista con la prensa regional francesa, y ha añadido que no "descartaría" visitar Kiev próximamente.

20:04: Zelenski celebra el sexto paquete europeo de sanciones a Rusia. El presidente ucraniano Volodímir Zelenski le ha agradecido a los líderes europeos Ursula von der Leyen y Charles Michel el sexto paquete de sanciones, que según él, "aumenta la presión sobre Rusia, privándola de las ganancias del petróleo". Además, cree que "la abolición de aranceles y cuotas sobre las importaciones de Ucrania por un año" apoya a sus productores, trabajadores agrícolas y economía.

"Grateful to ����, @vonderleyen, @eucopresident for the decisions in support of ����. The 6th sanctions package increases the pressure on RF depriving it of oil profits. Abolition of tariffs & quotas on imports from ���� for 1 year supports our producers, agricultural workers & economy."

20:00: Putin asegura que Rusia no atacará puertos desminados para el paso del cereal ucraniano. El presidente ruso, Vladímir Putin, ha asegurado hoy que su país no atacará los puertos ucranianos que sean desminados para el paso del cereal bloqueado desde hace semanas debido a la actual campaña militar rusa. "No vamos a aprovechar la situación del desminado para, digamos, realizar algún tipo de ataque desde el mar", ha dicho Putin durante una entrevista con la televisión pública.

19:58: Noticia ampliada: La policía ucraniana investiga casos de violencia sexual por parte de soldados rusos. La policía ucraniana ha recibido unas 50 denuncias y ha abierto al menos 16 investigaciones penales. La ONU calcula que 4.000 civiles han muerto en la guerra y ha obligado a millones de personas a marcharse.

19:54: Ucrania denuncia la incursión de dos helicópteros rusos en la región de Sumy, al noreste. Las autoridades regionales de Sumy, en el extremo nororiental de Ucrania, han denunciado la incursión de dos helicópteros rusos sobre su espacio aéreo justo cuando Rusia ha informado de que está reforzando sus posiciones en este punto fronterizo.

Según ha informado el jefe de la administración militar regional de Sumy, Dimitri Zhivitski, los helicópteros han llegado a ingresar más allá de 500 metros y rápidamente han sido atacados por las tropas ucranianas allí desplegadas. Sin embargo, Zhivitski ha lamentado que la respuesta ucraniana no haya logrado alcanzar las aeronaves, que finalmente han podido dar media vuelta y regresar a territorio ruso, según recoge la agencia de noticias UNIAN.

19:38: Rusia concentra hasta 20 grupos tácticos de batallón para la ofensiva hacia Sloviansk. El Estado Mayor de Ucrania ha informado que la reciente ofensiva de las tropas rusas hacia Barvinkove y Lozova en la región de Járkov no ha tenido éxito. Sin embargo, han tenido algunas ganancias en la ciudad de Severodonetsk,en Lugansk, ha agregado el Estado Mayor.

19:30: Putin: "La situación empeorará, porque los británicos y los estadounidenses han impuesto sanciones a nuestros fertilizantes". El presidente ruso, Vladímir Putin, ha dicho este viernes que la gente está tratando de culpar a Rusia por los problemas en el mercado mundial de alimentos y ha negado que Moscú haya impuesto una prohibición a las exportaciones de granos desde los puertos ucranianos.

"La situación empeorará, porque los británicos y los estadounidenses han impuesto sanciones a nuestros fertilizantes", ha dicho Putin en la televisión nacional durante una entrevista.

19:23: Heridos dos periodistas de la agencia de noticias Reuters en el este de Ucrania. La agencia de noticias Reuters ha informado este viernes de que dos de sus periodistas han resultado heridos en un ataque por parte de las fuerzas ucranianas cerca de la ciudad de Severodonetsk, en el este del país, mientras que el conductor del vehículo en el que viajaban ha fallecido.

Una fuente de Reuters ha explicado en declaraciones a la agencia TASS que ambos se encuentran recibiendo tratamiento en la ciudad de Mezhove, al noroeste de Lugansk. La carretera por la que se desplazaban ha sido objeto de los ataques del Ejército de Ucrania y su coche se ha visto golpeado, tal y como ha explicado.

Uno de ellos ha sufrido daños en una pierna, mientras que otro presenta una fractura en uno de sus brazos. Severodonetsk ya fue escenario el lunes de un ataque ruso que se cobró la vida del periodista y reportero gráfico Frederick Leclerc-Imhoff, de la cadena de televisión francesa BFM TV.

19:07: África pide levantar las sanciones que impiden a Rusia exportar trigo. El jefe de Estado de Senegal y presidente de turno de la Unión Africana, Macky Sall, ha pedido hoy a los países occidentales que levanten las sanciones que impiden la exportación de trigo y fertilizantes rusos, tras reunirse con el presidente, Vladímir Putin, para abordar los efectos de la guerra en Ucrania para África. "El presidente Putin expresó su voluntad de facilitar la exportación de grano ucraniano. Rusia está dispuesta a garantizar la exportación de su trigo y sus fertilizantes. Pido a todos los socios que levanten las sanciones sobre el trigo y los fertilizantes", ha indicado Sall en su cuenta oficial de Twitter.

19:04: La UE prohíbe asegurar buques que transporten petróleo ruso a partir de 2023. El nuevo paquete de sanciones contra Rusia adoptado hoy por la Unión Europea prohíbe a operadores comunitarios asegurar el transporte por vía marítima de petróleo ruso tras un periodo de adaptación de seis meses, es decir, a partir de 2023.

En concreto, el sexto paquete de sanciones de la UE publicado en el 'Diario Oficial' de la UE prohíbe la "compra, importación o transferencia, directa o indirecta, de petróleo crudo o de productos petrolíferos (...) si son originarios de Rusia o se exportan desde Rusia", así como toda "asistencia técnica, servicios de intermediación, financiación o asistencia financiera" a este sector.

18:58: Erdogan defiende que su preocupación respecto a la entrada de Suecia y Finlandia en la OTAN se basan en "motivos justos y legítimos". El presidente turco Tayyip Erdogan le ha comunicado por teléfono al secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, que las preocupaciones de Turquía en materia de seguridad respecto a las candidaturas de Suecia y Finlandia se basan en "motivos justos y legítimos", informa este viernes la oficina de Erdogan.

"Ambos países deben dejar claro que han dejado de apoyar el terrorismo, que han levantado las sanciones contra Turquía y que están dispuestos a mostrar la solidaridad de la alianza", le ha dicho Erdogan a Stoltenberg en la llamada.

18:52: Los desplazados internos en Ucrania se reducen de 8 a 7 millones. El número de desplazados internos en Ucrania se ha reducido de ocho a siete millones en el mes de mayo, lo que supone el primer descenso de este colectivo desde que empezara la invasión rusa hace 100 días, ha indicado hoy la Organización Internacional para las Migraciones (OIM). La última estimación de la OIM, realizada el 23 de mayo por la agencia de Naciones Unidas, registró el retorno a sus ciudades de origen de casi 4,5 millones de personas entre desplazados internos y refugiados.

18:49: Rusia acusa a la UE de haber perdido su independencia y "seguir la tendencia" que marca Estados unidos. El portavoz del Kremlin, Dimitri Peskov, ha acusado a la Unión Europea de haber perdido su independencia y "seguir la tendencia" que marca Estados Unidos en referencia a las diversas tandas de sanciones aplicadas contra Rusia como respuesta a la invasión de Ucrania, iniciada hace ya cien días.

"Desafortunadamente, los europeos están perdiendo rápidamente su independencia. Deben seguir la tendencia establecida desde el otro lado del océano", ha dicho el portavoz del presidente ruso, Vladimir Putin, según recoge la agencia de noticias TASS.

18:47: Austria quiere dialogar con Rusia para lograr un cese del fuego. El canciller federal de Austria, el conservador Karl Nehammer, ha afirmado este viernes que desea hablar con el presidente ruso, Vladímir Putin, con el fin de lograr un "rápido fin de las hostilidades" en Ucrania y garantizar la seguridad alimentaria mundial. "La guerra de agresión rusa contra Ucrania tiene implicaciones dramáticas para Europa y el resto del mundo", ha afirmado el jefe del Gobierno austríaco en la conferencia de política exterior y seguridad GLOBSEC que se celebra en Bratislava.

18:45: Sánchez visita el principal centro de refugiados ucranianos en Moldavia. El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, ha visitado hoy el principal centro de acogida de refugiados ucranianos en Moldavia para simbolizar la solidaridad de España con ellos y con el país de acogida. Sánchez ha protagonizado la primera visita de un jefe del Ejecutivo español a Moldavia y se ha entrevistado tanto con la presidenta del país, Maia Sandu, como con la primera ministra, Natalia Gavrilita.

"Desde que comenzó la guerra, hace 100 días, han llegado a Moldavia unos 400.000 ucranianos y ucranianas huyendo del horror. Visitamos un centro de refugiados en Chisináu para conocer la situación de quienes permanecen allí. Contad con España para afrontar este drama humanitario.

18:40: La policía ucraniana ha recibido alrededor de 50 denuncias y ha abierto 16 investigaciones penales sobre las denuncias de violencia sexual cometida por soldados rusos contra civiles, ha declarado el viernes el viceministro del Interior de Ucrania.

Ucrania, sus aliados internacionales y la oficina de derechos humanos de Naciones Unidas han estado investigando posibles crímenes de guerra, incluida la violencia sexual, en Ucrania desde que Rusia lanzó su invasión en febrero. Moscú niega haber cometido crímenes de guerra o haber atacado a civiles durante una guerra que ha matado a miles de personas y ha obligado a millones de personas, en su mayoría mujeres y niños, a huir al extranjero.

"En cuanto a la violencia sexual contra la población civil, es un tema muy difícil", ha dicho la viceministra Kateryna Pavlichenko en una reunión informativa. "Un tema del que, por regla general, las víctimas no quieren hablar, porque el miedo y el dolor que experimentaron... quieren olvidarlo cuanto antes". Las fuerzas rusas se retiraron de las zonas cercanas a la capital tras no conseguir capturar Kiev en las primeras semanas de la guerra. De los 16 casos abiertos por la policía, 13 estaban relacionados con incidentes en la región de Kiev.

18:37: Verifica RTVE | Ucrania: 100 días de imágenes de dron y satélite que configuran un puzzle incompleto. Satélites y drones han definido el modo de ver la guerra de Ucrania, que cumple 100 días. Disponer de sus imágenes espectaculares nos ha ayudado a verificar y nos ha acercado a lo que ocurría en el teatro bélico, pero no despeja todas las incógnitas de lo sucedido sobre el terreno. Además, en muchos casos esos materiales nos han llegado “de parte”, con un propósito que no era casual. Estos son algunos episodios de los que tuvimos gran detalle visual, pero donde la tecnología no ha evitado que siga habiendo preguntas sin respuesta.

La ciudad ucraniana de Borodianka a vista de dron VerificaRTVE

18:34: La UE condena las maniobras de Putin para dar pasaporte ruso a ucranianos en territorios ocupados. La Unión Europea ha condenado este viernes los decretos presidenciales firmados por Vladimir Putin para otorgar pasaporte y ciudadanía rusa a ciudadanos ucranianos en las regiones de Jersón y Zaporiyia, ocupadas por las tropas rusas en el contexto de la guerra en Ucrania, además del intento de introducir el rublo en las zonas ocupadas.

"La UE no reconocerá estos pasaportes, emitidos en el marco de la guerra de agresión de Rusia contra Ucrania y condena enérgicamente cualquier intento de Rusia de sustituir a las administraciones ucranianas legítimas y elegidas democráticamente", han señalado los Veintisiete en una declaración del Alto Representante de la UE para Politica Exterior, Josep Borrell.

18:32: El general Dvornikov, despedido de la dirección de las tropas rusas en Ucrania. Según el Equipo de Inteligencia de Conflictos, el general Alexander Dvornikov ha sido reemplazado por el general Gennady Zhidko, ex comandante del Distrito Militar Oriental y viceministro de Defensa de Rusia.

18:30: El Parlamento alemçan aprueba la enmienda constitucional para facilitar un incremento extraordinario del gasto militar. El Bundestag, ha aprobado este viernes la modificación de la Constitución del país, la Ley Básica, para facilitar una partida extraordinaria de 100.000 millones de euros en gasto militar para reforzar a las Fuerzas Armadas ante el deterioro de la situación de seguridad europea por la invasión rusa de Ucrania.

Elena Bogush, socióloga e historiadora rusa: "Vivimos en una situación de censura total. Confiar en las encuestas sociológicas oficiales que dicen que el 80 % de la población apoya a Putin y la 'operación especial', me parece absurdo"



▶https://t.co/6n12ZZGZAL pic.twitter.com/EiocmyYbUG“ — RTVE Noticias (@rtvenoticias) June 3, 2022

18:23: Rusia prohíbe la entrada a más de 40 ciudadanos de Canadá. El Ministerio de Asuntos Exteriores ruso ha anunciado este viernes en un comunicado que ha incluido a 41 ciudadanos canadienses en la lista que prohíbe entrar a Rusia como reacción a una medida similar tomada por Canadá.

El anuncio de la cartera de Exteriores rusa ha explicado que esta medida se ha tomado "en respuesta a otra de las sanciones antirusas" anunciadas por Ottawa el 8 de mayo contra el ministro de Defensa, Serguei Shoigu, y otros líderes militares y representantes de círculos de negocios.

18:18: El alcalde desplazado de Mariúpol acusa a Rusia de usar a los residentes de la ciudad como escudos humanos. El alcalde de Mariúpol, Vadim Boichenko, ha acusado este viernes a Rusia de usar a la población que todavía queda en la ciudad como "escudos humanos" ante un posible contraataque de las fuerzas ucranianas para recuperar esta localidad, recientemente ocupada por Rusia.

Boichenko, que se encuentra ahora en Kiev, ha asegurado que la ciudad está ahora mismo "cerrada" y que "más de 100.000 personas permanecen atrapadas". "Es una ratonera. Las tropas rusas están usando a esa gente como escudos humanos", ha añadido durante una rueda de prensa recogida por el portal de noticias ucraniano 'New Voice of Ukraine'.

18:12: Borrell justifica la retirada del Patriarca Kirill de las sanciones por "limitaciones en política exterior". El Alto representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, Josep Borrell, ha explicado que la falta de sanciones al Patriarca Kirill en el paquete de sanciones a Rusia por la invasión de Ucrania se debe a los "límites en política exterior".

Borrell ha señalado que "la retirada del Patriarca Kirill muestra los límites de política exterior que se basan en la unanimidad". Además, ha añadido que "los líderes religiosos no deben quedar exentos de responsabilidad por apoyar la guerra de (el presidente ruso, Vladimir) Putin", según ha publicado en su propia cuenta de Twitter.

"Banning 90% of Russian oil imports gives a big blow to Putin's war chest.



Withdrawal of Patriarch Kyrill shows limits of foreign policy based on unanimity.



Religious leaders should not be shielded from responsibility for supporting Putin's war."

18:06: Dimite el fundador y director general del 'Google ruso' tras sanciones de la UE. El ruso Arkadi Volozh, el fundador y director general del Yandex, ha abandonado el mayor motor de búsqueda de este país tras ser incluido en el sexto paquete de sanciones de la Unión Europea contra Rusia, según informa hoy la propia compañía.

"Seguiré ayudando a la empresa y a su equipo", ha dicho Volozh, citado por el portal RBC, al comentar su renuncia.

18:02: Recuperados 1.314 cuerpos de civiles en Kiev, abatidos en su mayoría a tiros. Los cuerpos sin vida de civiles recuperados en la región de Kiev ascienden a día de hoy a 1.314, la mayoría abatidos a disparos por las tropas rusas, ha infoamrdo hoy en televisión el jefe regional de la policía, Andriy Nebytov, en declaraciones que recoge la agencia Ukrinform.

"A día de hoy, ya hay 1.314 muertos. Insisto, se trata de civiles que no tenían ninguna relación con unidades militares, con las fuerzas de defensa territorial o con los que defienden nuestra patria. Son civiles normales. La mayoría de ellos, según la conclusión de los expertos, fueron asesinados precisamente con armas ligeras, es decir, no en una explosión", ha precisado.

18:00: España ofrece a Moldavia acoger a 2.000 de sus refugiados ucranianos. El jefe del Gobierno español, Pedro Sánchez, ha ofrecido este viernes a la presidenta de Moldavia, Maia Sandu, acoger en España a 2.000 de los 80.000 refugiados ucranianos que permanecen actualmente en este país.

Sánchez ha hecho público ese ofrecimiento en una declaración junto a Sandu con motivo de su visita al país, la primera de un jefe del Ejecutivo español y que coincide con la jornada en que se cumplen cien días de la invasión rusa de Ucrania.

"El Gobierno de España apoya a Moldavia. Próximamente, vamos a abrir una oficina diplomática española en Chisináu para reforzar aún más nuestra relación bilateral. Además, estamos destinando ayuda humanitaria a este país para atender a las personas que llegan desde Ucrania.

17:55: Save the Children cifra en casi 1.900 los centros escolares atacados en Ucrania desde el inicio de la guerra. La cifra es superior a la registrada en los últimos siete años, desde el estallido de la guerra de Crimea, antesala del actual conflicto.

Según los datos ofrecidos por el Ministerio de Educación y Ciencia de Ucrania, la cifra es más del doble de la registrada entre 2014 y 2021, cuando unos 750 centros educativos resultaron dañados, destruidos o se vieron obligados a cerrar sus puertas. De las 1.888 escuelas atacadas desde febrero, unas 180 (casi un 10%) han quedado totalmente destruidas, mientras que las más de 1.700 restantes han sufrido algún daño.

17:52: Lukashenko apunta al inicio de una "seria confrontación" entre Zelenski y el Ejército ucraniano. El presidente de Bielorrusia ha trasladado su teoría de que en Ucrania se empieza a dar una "seria confrontación" entre el presidente, Volodímir Zelenski, y el Ejército en el marco de la invasión rusa, que hoy cumple cien días.

"Según mi información, está comenzando una seria confrontación y conflicto entre Zelenski y el Ejército ucraniano. El Ejército, como nadie más, entiende lo que es un conflicto con Rusia. Los militares están muriendo allí", ha dicho Lukashenko, según recoge la agencia Belta.

17:50: Lukashenko ofrece Bielorrusia como vía para exportar el grano ucraniano. El presidente de Bielorrusia, Alexander Lukashenko, ha ofrecido este viernes su país como vía de exportación de los cereales ucranianos a cambio de concesiones como la apertura de puertos bálticos para sus productos. "La mejor ruta es Bielorrusia", dijo Lukashenko, citado por la BELTA, la agencia oficial bielorrusa.

En una conversación telefónica hoy con el secretario general de ONU, António Guterres, el presidente bielorruso le ha expresado que los ferrocarriles del país pueden transportar el grano ucraniano a puertos del mar Báltico siempre y cuando estos sean abiertos para la exportaciones bielorrusas.

17:48: Cien días de la guerra en Ucrania: un conflicto sin solución militar en el horizonte y con la vía diplomática congelada. En más de tres meses de conflicto, Kiev ha recuperado los alrededores de Járkov, pero ha perdido Mariúpol. Por LAURA GÓMEZ DÍAZ / PATRICIA ARANDA.

17:46: La UE recibe a 500 pacientes ucranianos con su Mecanismo de Protección Civil. Más de 500 pacientes ucranianos que necesitan tratamiento y asistencia han sido trasladados a hospitales de la Unión Europea a través de su Mecanismo de Protección Civil, según ha informado este viernes la Comisión Europea. Actualmente, los principales países de acogida son Bélgica, Alemania, Dinamarca, España, Francia, Irlanda, Italia, Luxemburgo, Países Bajos, Noruega, Portugal, Rumanía y Suecia, ha precisado el Ejecutivo comunitario en un comunicado.

17:42: Autoridades rusas en Mariúpol condenan a quienes no colaboran, según Ucrania. El exalcalde de la ciudad ucraniana de Mariúpol, ocupada por fuerzas prorrusas, ha denunciado este viernes que las autoridades instaladas tras la toma de la ciudad están persiguiendo a los funcionarios que se niegan a colaborar.

"Sabemos que ya hay sentencias para quienes han sido tomados prisioneros y se niegan a cooperar con las fuerzas hostiles y con los ocupadores y colaboradores ", ha declarado el exregidor, Vadym Boychenko, y ha afirmado que la pena impuesta en estos casos es de diez años de cárcel.

17:40: Investigadores de la ONU viajarán por primera vez a Ucrania el 7 de junio. La comisión de tres expertos creada por la ONU para investigar posibles violaciones de derechos humanos durante la invasión rusa a Ucrania hará su primer viaje al país del 7 al 16 de junio, ha informado hoy el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas.

Los miembros de la comisión (el colombiano Pablo de Greiff, el noruego Erik Mose y la bosnia Jasminka Dzumhur) visitarán Kiev, Leópolis, Járkov y Sumy para mantener encuentros con víctimas y testigos de abusos y violaciones de derechos humanos, así como con desplazados por el conflicto, indicó el consejo en un comunicado.

17:38: El Kremlin dice que cumplirá todos sus objetivos en Ucrania. El Kremlin ha insistido este viernes, cuando se cumplen los 100 días desde el inicio de la campaña militar en Ucrania, que conseguirá "todos los objetivos" de su "operación militar especial", que ya está dando "ciertos resultados".

"Muchas localidades han sido liberadas de fuerzas ucranianas pronazis y elementos directamente nacionalistas y se han creado posibilidades para que vuelva la vida pacífica", ha dicho el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, en su rueda de prensa telefónica diaria.

17:35: Ucrania, 100 días después: desminar y reconstruir los daños de una guerra que no cesa. RTVE.es ha visitado un bosque a las afueras de Kiev que sirvió de asentamiento base para miles de soldados rusos. La mitad del territorio de Ucrania está contaminado con minas y explosivos. PorEBBABA HAMEIDA (Enviada especial a Bucha) / PABLO TOSCO (Fotos) / DatosRTVE (Mapas).

Oksana sujeta un ramo de flores mientras observa los restos del bombardeo PABLO TOSCO

17:30: La lista de sancionados responde a la evolución de la guerra en Ucrania, por lo que afectarán a 45 altos funcionarios de las Fuerzas Armadas rusas, muchos responsables de ataques en territorio ucraniano, caso del coronel Azatbek Omurbekov, denominado 'el carnicero de Bucha' o el general Mijail Mizintsev, responsable de la ofensiva contra Mariúpol. También se castiga a los colaboracionistas ucranianos en ciudades como Jersón, tomada por las tropas rusas en los primeros compases de la guerra, y a mandos bielorrusos por su participación en la invasión rusa de Ucrania, dejando operar a las tropas rusas desde su territorio.

17:28: La Unión Europea ha adoptado formalmente este viernes sanciones contra 65 individuos y 18 entidades implicadas en la invasión rusa de Ucrania, incluidas varias personas consideradas del círculo más estrecho de Vladímir Putin, como la exgimnasta Alina Kavaeba, a la que muchos señalan como amante del presidente, y numerosos altos mandos militares rusos y bielorrusos.

Los Veintisiete han incluido en su 'lista negra' a Kavaeba, campeona olímpica en Atenas 2004 y miembro de la Duma, alegando sus "estrechos vínculos" con Putin. Esta medida, unida a las sanciones contra familiares de políticos como la mujer e hijos del portavoz presidencial, Dimitri Peskov, y contra más oligarcas, buscan estrechar el cerco sobre individuos ya sancionados para que no haya intentos de saltarse las medidas, han explicado fuentes europeas.

17:26: En cuanto a las sanciones individuales, la UE amplía la lista que ya supera el millar de personas a los responsables de las atrocidades cometidas por las tropas rusas en Bucha y Mariúpol, personalidades que apoyan la guerra, destacados empresarios y familiares de oligarcas que figuran en la lista y funcionarios del Kremlin, así como empresas de defensa y una organización financiera.

Sin embargo, no está el patriarca de la Iglesia ortodoxa rusa, Kiril, que fue eximido, por exigencia de Hungría, para dar su consentimiento a este paquete, cuya negociación se prolongó un mes.

17:22: Asimismo, los Veintisiete amplían la suspensión de las actividades de transmisión en la UE de otros tres medios estatales rusos: 'RTR Planeta', 'Russia 24' y 'TV Centre International', por considerarles instrumentos usados por el Kremlin para manipular la información y promover la desinformación sobre la guerra.

17:22: El sexto paquete sancionador amplía la prohibición existente sobre la prestación de servicios de mensajería financiera especializada (SWIFT), que ya pese sobre varias entidades rusas, al Sberbank, el banco más grande de Rusia, así como al Banco de Crédito de Moscú, al Banco Agrícola Ruso y al Banco Bielorruso para el Desarrollo y la Reconstrucción.

17:22: La Unión Europea publica el sexto paquete de sanciones a Rusia por la invasión de Ucrania. Incluye un embargo al petróleo ruso que llega por vía marítima y contempla excepciones para el que llega por oleoducto a países sin acceso al mar como Hungría, República Checa o Eslovaquia.

17:20: El primer ministro, Denis Shmigalia, y el jefe de la Oficina del Presidente de Ucrania, Andriy Yermak, son algunos de los que aparecen junto a Zelenski en esta grabación en la que afirma que, tras defender a Ucrania durante cien días, la lucha continúa en busca de la victoria.

17:20: Zelenski, tras 100 días de guerra en Ucrania: "La victoria será nuestra". En un vídeo publicado y que se ha grabado él mismo, se le ve rodeado por su equipo más próximo, asegura que "seguimos aquí" defendiendo el país de la invasión rusa