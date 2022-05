El expresidente de Estados Unidos Donald Trump (2017-2021) ha acusado este viernes a los demócratas de "politizar" el tiroteo en el colegio de Uvalde (Texas), que mató a 19 niños y dos profesoras, y ha arremetido contra sus "grotescos esfuerzos" para controlar la venta de armas.

"Las políticas de control de armas impulsadas por la izquierda no habrían hecho nada para evitar el horror que tuvo lugar. Absolutamente nada", ha afirmado Trump durante la convención anual de la Asociación Nacional del Rifle (NRA, en inglés), que se celebra en Houston (Texas).

Por contra, ha opinado que la solución pasa por colocar detectores de metales en los accesos de los colegios y construir puertas que puedan bloquearse desde el interior para impedir "el acceso de intrusos".

Protestas contra la conferencia anual de la Asociación Nacional del Rifle

Miles de personas se han concentrado este viernes en los alrededores del centro de convenciones de Houston para protestar contra la celebración de la conferencia anual de la NRA, que ha mantenido el evento a pesar de los numerosos llamamientos para que lo cancelara tras la masacre.

Protesta contra la convención anual de la Asociación Nacional del Rifle. REUTERS/Daniel Kramer

El gobernador de Texas, el republicano Greg Abbott, anunció este viernes que finalmente no participaría en la conferencia, aunque sí proyectaría un mensaje grabado.

"Me siento honrado de estar aquí en el gran estado de Texas con los maravillosos patriotas de la NRA. Y a diferencia de algunos, no los decepcioné al no presentarme", ha dicho Trump sobre el gobernador.

La convención anual de la NRA es la mayor reunión de este grupo de presión a favor de las armas de fuego y se celebra tras haber sido

cancelada en años previos durante la pandemia de COVID-19. La NRA ha ayudado a financiar las campañas políticas de cientos de miembros del Congreso, tanto demócratas como republicanos, según la base de datos Open Secrets que gestiona el Centro para una Política Responsable.