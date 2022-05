Era un pleno monográfico sobre el espionaje por Pegasus, pero el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha dedicado los primeros 20 minutos de su intervención en el Congreso para echar en cara al PP sus “escándalos de corrupción”, criticando su "gula para apropiarse del dinero público" y la creación de "policías paralelas", en alusión a los casos Gürtel y Kitchen. También, ha reprochado a los ‘populares’ una corrupción “democrática”, porque, dice, “entienden que el poder es solo suyo en una visión patrimonialista de la democracia”. Le ha respondido la portavoz del Partido Popular en el Congreso, Cuca Gamarra, que ha espetado a Sánchez que “actúa ya como líder de la oposición” y le ha echado en cara los ERE de Andalucía.

No es la primera vez que Sánchez carga contra la corrupción del PP ante acontecimientos que han salpicado al Ejecutivo como el escándalo por Pegasus, el espionaje al propio Sánchez y a los ministros de Defensa e Interior y el que acometió de forma legal el CNI a 18 dirigentes independentistas. Durante el pleno, Sánchez ha anunciado una reforma en el control del CNI y una nueva ley de secretos oficiales que sustituya a la actual, que es de 1968.

Sánchez ha empezado su intervención recordando que la próxima semana se cumplirán cuatro años de la moción de censura que tumbó al Gobierno de Mariano Rajoy y que llevó al actual jefe del Ejecutivo a La Moncloa (después de que el PP fuera condenado a título lucrativo por la trama Gürtel). Entonces, ha dicho, "la opinión pública española asistía entre atónita e indignada a una cascada interminable de escándalos de corrupción de sus gobernantes, que con una mano recortaban y con otra cobraban sueldos en B", ha dicho.

El presidente del Gobierno ha comentado que ahora la corrupción "ha desaparecido entre las principales preocupaciones de los ciudadanos", pero ha advertido de que "ello no significa que la corrupción no pueda regresar porque el partido que fue condenado por esa corrupción sigue mirando hacia otro lado". Y ha añadido: "Cuando entre sus filas aparece algún dirigente, no mencionaré quién (en una clara referencia a Pablo Casado), que denuncia un presunto caso de corrupción, el partido reacciona vigorosamente pero no para atacar la corrupción sino para atacar y desalojar a su dirigente".

Como contraste, ha subrayado que en su Gobierno "no hay gula para apropiarse del dinero público, no hay permiso para crear policías paralelas que persigan a partidos rivales y se defiende la Constitución con los métodos que autoriza la Constitución y sin saltarse la Constitución".

Gamarra le echa en cara la condena por los ERE en Andalucía Gamarra, en su turno, ha asegurado que no no entraría en el "juego sucio" y en "su barro", si bien ha advertido a Sánchez de que sus acusaciones evidencian que actúa "ya más como líder de la oposición que como presidente del Gobierno" y ha sacado a relucir "la condena" por los ERE en Andalucía. El PP carga contra la "falta de sentido de Estado" de Sánchez y pregunta si "está en peligro la seguridad" de España "Usted es el secretario general de un partido, el PSOE que tiene a dos presidentes, Chaves y Griñán, condenados. Y además, ha sido condenado por el mayor caso de corrupción en la historia de España, que son los ERE. Creo que usted podría dar muchas explicaciones y, si no, miembros de su Gobierno, que lo han conocido de primera mano", ha enfatizado. La portavoz 'popular' no ha dedicado más palabras a responder a Sánchez por la corrupción. En cambio, le ha reprochado su "falta de sentido de Estado" por no mantener "un cauce de diálogo" con el principal líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, tras conocer los casos del espionaje. A juicio de la también secretaria general del partido, se trata de "una anomalía más de su forma de dirigir del país": "No nos da información y siempre miente". Y le ha instado a que aclare si "está en peligro la seguridad" de España o si "vamos a saber qué agente externo espió" las comunicaciones de las personas implicadas.