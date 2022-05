El líder de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, ha acusado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de "espiar" al independentismo mediante Pegasus por una cuestión de "ideología" y le ha preguntado por qué el CNI espió al presidente catalán, Pere Aragonès, mientras el PSOE negociaba con Esquerra la investidura de Pedro Sánchez en enero de 2020, y "qué delito cometió" el 'president' para ser espiado.

Rufián se ha pronunciado así en el pleno monográfico en el que este jueves comparece Sánchez, a petición de toda la oposición, para dar explicaciones tanto al espionaje por Pegasus al Gobierno (al propio jefe del Ejecutivo y los ministros de Defensa e Interior), como el que llevó a cabo el CNI a 18 dirigentes independentistas, algo que reconoció la directora del organismo en el Congreso, antes de ser cesada por el Gobierno. Esos 18 líderes espiados mediante autorización judicial son muchos menos de los 65 que informó el Citizen Lab en abril. Precisamente, Esquerra atribuye el resto a instituciones del Estado como la Policía, algo que niega el Ejecutivo. De cualquier forma, Pegasus ha aumentado la tensión entre el Gobierno y ERC, que ha amenazado con tumbar la legislatura.

Sánchez, que ha anunciado una reforma del control del CNI y una nueva ley de secretos oficiales que sustituirá a la de 1968, ha insistido en que el espionaje al independentismo fue legal y motivado por cuestiones de seguridad, algo que ha cuestionado Rufián.

Rufián se ha quejado de que el Ejecutivo haya espiado a 18 personas que coinciden en su ideología sin haber cometido ningún delito . "Están abriendo una puerta peligrosa" , le ha avisado al tiempo que le ha recriminado que no sea consciente de que haya "un búnker en el Estado profundo" , que busca "excitar" al independentismo para "desestabilizar" al Gobierno. Por último, ha advertido: "No puede blanquear a su Ejecutivo frente a todo lo que ha pasado".

" El poder nunca jamás puede estar por encima de la moral y ni un Estado ni un Gobierno puede tener una vida paralela y no se puede justificar", ha avisado Rufián a Sánchez. Y ha advertido de que, "en un país donde la principal ley es la ley del silencio no es un país, es una mafia".

JxCat, PDeCat y la CUP ven insuficientes las explicaciones de Sánchez

Al igual que ERC, los portavoces de JxCat, PDeCat y la CUP, Miriam Nogueras, Ferran Bel y Mireia Vehí, han calificado de insuficientes las explicaciones dadas por Sánchez y le han reprochado que no ha asumido su responsabilidad.

Nogueras le ha dicho que tiene "la sensación de que considera estúpidos" a los independentistas catalanes al haber "soltado una milonga" sin asumir la responsabilidad "que comparte" por ese espionaje. A su juicio, no es suficiente el cese de la anterior directora del CNI, ni las reformas legislativas anunciadas: "Lo que hace el CNI lo marca y firma" el presidente y "no es normal" que se espíe al adversario político independentista: "¿Qué delito han cometido?". También ha criticado a ERC, socio de Junts en el Govern, al indicar que pese a que desde el Gobierno "mienten, no cumplen y nos espían, algunos insisten en pactos mágicos" (en alusión en la mesa de diálogo).

El portavoz del PDeCat ha coincidido en que, con la intervención de Sánchez, "ha empeorado" la situación y se ha mostrado "absolutamente decepcionado", ya que el presidente ha dedicado "un 25% del tiempo a la corrupción del PP, que no era la cuestión de hoy", algo que refleja su "poca empatía" con los espiados. Y Vehí, que ha coincidido en los argumentos del resto de partidos independentistas, ha dicho que Sánchez "miente o está asediado por las cloacas o presta un servicio patriótico a España" y le ha recordado que el PSOE "tiene mucho que ver con las cloacas".