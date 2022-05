Navalia reúne en Vigo a estaleiros e industrias auxiliares buscando recuperar o peso perdido nos últimos anos

O director de sistema e servizos, Donato Martínez , preve crear varios centos de emprego. "Chegaremos a case dúas mil persoas ao ano en postos de traballo no estaleiro".

En canto a Navantia, quere exportar as fragatas F-110. Contruirá cinco en Ferroal ata o 2031.

O director comercial de Armon, Ricardo García , fala da expansión que o converte no primeiro estaleiros privado de España. "Por suposto que queremos fomentar os mercados que tiña antes Barreras, pero esa transición no se vaifacer de inmediato. Vaise facer moi gradualmente, pouco a pouco".

Tecnoloxía punteira

Os compradores buscan a experiencia do naval español, a calidade do deseño e a tecnoloxía punteira que emprega. Á súa vez, os estaleiros andan detrás de novos nichos de mercad, como a eólica mariña.

Nese mercado entra a factoría Nodosa. "Construímos buques para a montaxe, para o mantemento dos parques. Pero tamén hai outra vía, como é a propia fabricación dos aeroxeradores, dos muiños, a fabricación dos parques", sinala Rafael Outeiral, do estaleiro de Marín.