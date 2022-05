11:27

El canciller alemán, Olaf Scholz, ha afirmado que Europa no puede permitir que el presidente ruso, Vladímir Putin, gane la guerra y ha dicho que eso no ocurrirá. "No podemos permitir que Putin gane la guerra y creo que no lo hará. Hasta ahora no ha logrado ninguno de sus objetivos estratégicos, y uno de ellos, el de ocupar toda Ucrania, está más lejos que nunca", ha dicho Scholz, en una intervención en el Foro Económico de Davos, que este jueves cierra su reunión anual.

Para el canciller alemán lo que está en juego desde que comenzó la agresión rusa a Ucrania es todo el sistema de cooperación internacional diseñado tras la Segunda Guerra Mundial.