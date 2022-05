El alcalde de Kiev, Vitali Klitschko, ha asegurado este jueves que en la guerra que están librando no están defendiendo "solo a Ucrania y a los ucranianos", si no también a toda Europa. El alcalde de la capital ucraniana ha defendido que Rusia quiere ocupar su país pero que "irán más lejos, tan lejos como les dejemos".

En su intervención en el Foro Económico Mundial, en Davos, Klitschko ha defendido que la razón del inicio de la guerra fue la voluntad de Ucrania de construir una sociedad democrática moderna y formar parte de la Unión Europea, algo "no aceptado por Rusia".

"Quieren ocupar Ucrania, pero irán más lejos, tan lejos como les dejemos", ha dicho Klitschko. "Estamos defendiendo a nuestras familias, a nuestros niños, pero también a toda Europa, porque compartimos valores y porque no sabemos hasta dónde llegarán los planes de Rusia", ha añadido.

El alcalde ha dado las gracias por el apoyo prestado desde los distintos países y ha recordado que lo más importante ahora mismo es "la seguridad para la economía, para el mundo, para la paz, las vidas humanas, y mucho de ello depende de nuestro país, de Ucrania".

"Está claro que no se trata de una operación militar especial, como afirma Rusia, sino de una guerra, una de las mayores desde la segunda guerra mundial. Miles y miles de personas ya han muerto, entre ellas muchos niños", ha añadido Klitschko.

Al ser preguntado sobre qué esperaba de la intervención de Olaf Schoz, que ha participado poco después en el mismo foro, ha dicho que agradecía "el apoyo de Alemania en el pasado, no podemos olvidarlo [...] pero ahora ucrania necesita armas para defenderse". Ha asegurado que el gobierno alemán ha tomado la decisión correcta , en referencia a su decisión de enviar docenas de tanques antiaéreos para ayudar a defender a Ucrania. "Necesitamos decisiones rápidas sobre el envío de armas", ha dicho.

"Si alguien me pregunta sobre volver a Kiev, no podemos darle garantías, es su responsabilidad. Tenemos agua, luz, pero la atmósfera sigue siendo extraña, las alarmas pueden sonar dos, tres veces al día ", ha dicho el alcalde antes de acercar su móvil al micrófono para compartir un audio de las alarmas antiaéreas en la capital ucraniana.

Klitschko estipula el coste en unos 80 millones de euros , y ha asegurado que las obras de reconstrucción ya han empezado. Sin embargo, sobre la seguridad a la hora de volver a la ciudad para todos aquellos ciudadanos que la abandonaron ante el inicio del conflicto bélico, no ha dado garantías .

Olaf Scholz afirma que Europa no puede permitir que Putin gane la guerra

El canciller alemán, Olaf Scholz, ha afirmado que Europa no puede permitir que el presidente ruso, Vladímir Putin, gane la guerra y ha asegurado que eso no ocurrirá. Olaf ha aprovechado su intervención en el Foro Económico de Davos para hablar de la invasión rusa a Ucrania y ha dicho que desde que comenzó está en juego todo el sistema de cooperación internacional que fue diseñado tras la Segunda Guerra Mundial.

"No podemos permitir que Putin gane la guerra y creo que no lo hará. Hasta ahora no ha logrado ninguno de sus objetivos estratégicos, y uno de ellos, el de ocupar toda Ucrania, está más lejos que nunca", ha dicho Scholz.

Además, Scholz se ha referido a la actuación de Rusia en Ucrania como "imperialismo que nos amenaza con devolvernos a una época en la que la guerra era un instrumento común de política".

Por otro lado, el canciller aleman ha prometido que Alemania pondrá fin a su dependencia del petróleo y el gas rusos a finales de año. "Estamos trabajando duro para poner fin a nuestra dependencia del gas ruso", ha asegurado.