Ucrania - Rusia, última hora de la guerra | Mariúpol denuncia 22.000 muertos durante el asedio ruso

Ucrania denuncia el chantaje de Rusia al ofrecer permitir las exportaciones de cereales a cambio del fin de las sanciones. El ministro de Exteriores, Dmytro Kuleba, sugiere a los líderes mundiales que, antes de tomar esa decisión, visiten las tumbas de los niños ucranianos muertos.

“Russia now blackmails the world by demanding to lift sanctions in exchange for them unblocking Ukraine’s food exports. Any foreign politician or official who may think of accepting this game should first visit the graves of killed Ukrainian children and talk to their parents.“