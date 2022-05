Marruecos reabre las fronteras terrestres con Ceuta y Melilla

Las fronteras terrestres de Ceuta y Melilla han abierto este martes a medianoche después de 26 meses cerradas como consecuencia de la irrupción de la pandemia del coronavirus y la posterior crisis diplomática. La reapertura de las fronteras es fruto del trabajo bilateral llevado a cabo por las autoridades españolas y marroquíes tras la reunión que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el rey de Marruecos, Mohamed VI.

La reapertura se va a llevar a cabo de forma gradual y ordenada. En una primera fase, únicamente se reabrirán los puestos de El Tarajal, en Ceuta, y Beni Enzar, en Melilla y podrán acceder quienes reúnen los requisitos exigibles para trasladarse al resto del espacio Schengen y los trabajadores transfronterizos legalmente autorizados. Además, estas personas deberán cumplir los requisitos sanitarios que establezca el Ministerio de Sanidad para cruzar los puestos fronterizos.

Dado que algunos trabajadores transfronterizos cuentan con la autorización correspondiente, pero no disponen de la Tarjeta de Identidad de Extranjero (TIE), se habilitará su paso mediante visados válidos exclusivamente para Ceuta y Melilla. Para garantizar las necesidades de seguridad, el Ministerio del Interior ha reforzado los efectivos policiales en Ceuta y en Melilla.

Más expectación que movimiento

Más expectación en el entorno de la frontera se ha registrado en los primeros minutos de la apertura oficial de la frontera con Marruecos, con la presencia de cientos de curiosos y poco movimiento en la entrada y salida, tanto de personas como de vehículos.

La puntualidad ha sido la nota predominante, ya que a las 00.01 horas de la madrugada de este martes accedía desde Ceuta a Marruecos la primera persona a pie: un joven marroquí que se mostraba feliz por el acceso, según ha podido comprobar Efe.

A las 00.07 horas se producía la entrada del primer vehículo, tratándose de una motocicleta en la que iban dos ceutíes, mientras que dos minutos después -a las 00.09 horas- entraba desde Marruecos una joven ceutí que era recibida con aplausos.

Media hora más tarde, en torno a las 00.30 horas, estaba previsto que el primer vehículo accediera a Ceuta desde el vecino país, pero el mismo fue rechazado por las autoridades marroquíes al no cumplir con los requisitos legalmente establecidos, sin especificar el motivo de su no entrada.

En los primeros minutos de apertura de la frontera, al menos dos de los ceutíes que accedieron desde la ciudad no han podido entrar en Marruecos al ser rechazados, uno de ellos por no tener la tercera dosis de la COVID-19 y el segundo por no haberse realizado una prueba diagnóstica obligatoria. "Ya entraremos", ha dicho a Efe el joven ceutí que esta noche no ha podido entrar.