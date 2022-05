La resaca eurovisiva en Ucrania: "La música es un arma muy poderosa, es otra línea del frente"

A las 23.00 horas comienza el toque de queda en Dnipro por la guerra. Sus calles se vuelven desiertas y los bares cierran a jóvenes que se tomarían una última copa, pero la de esta madrugada ha sido una noche un poco distinta con la victoria de Ucrania en Eurovisión.

El festival tiene enganchado a los jóvenes de esta ciudad ubicada a unos 800 kilómetros de Kiev, a las puertas del este del país, que vive amenazada y ha sido testigo de quiénes han huido de las zonas más castigadas por la guerra.

Orest quería terminar de ver la gala pese al toque de queda. "Lo terminé viendo con mis amigos, es evento muy importante para Ucrania", afirma el joven a RTVE.es. Varios de los vecinos con los que hemos hablado afirman que la victoria sirve para reafirmar los apoyos que tienen. No solo a nivel político, sino también a nivel social, ya que arrasaron en el voto popular: casi todos los países le dieron doce votos y los demás diez (excepto Serbia que le dio siete).

Una victoria que brinda visibilidad

Este joven celebra la victoria porque considera que “mantiene la atención sobre la situación”. Se sienten identificados con una canción que habla de su cultura, de sus raíces y de su identidad como pueblo. “Creo que nos ha unido a todos y que todos nos hemos sentido representados”, explica. "La música es un arma muy poderosa, es otra línea del frente", añade a RTVE.es

'Stefania', la canción que ha llevado a Ucrania a ganar esta edición no tiene nada que ver con el conflicto bélico. Oleh Psiuk, el líder de la banda, se la ha dedicado a su madre. Tras el estallido del conflicto quisieron dedicarla a todas las madres del país: “Siempre encontraré el modo de regresar a casa, aunque todos los caminos estén destruidos”, dice la canción. Una frase que define bien el sentir en los tiempos de guerra.

Los vecinos de Dnipro agradecen también que las últimas palabras fuesen sobre la importancia de evacuar a los militares que aún siguen en la acería de Azovstal Mariúpol.

Ana (nombre ficticio) está sentada al sol con su hija Sofia en una plaza de Dnipro. Ella estudió hace años peluquería en Barcelona. Se alegra al saber que venimos de España. Huyó hace un mes de Járkov. “Vi que ganamos Eurovisión esta mañana en la televisión, no lo seguí en directo porque era muy tarde”, nos dice. Aunque no es fan de este festival, está contenta con el resultado, pues este año todo es una excepción. "Siempre estoy interesada en conocer las novedades en el mundo música, no me gusta Eurovisión, a mí me interesa el Jazz, pero este año la canción de Ucrania me ha gustado mucho”, afirma sonriendo mientras se emociona.

Recuerda sus días y noches en Járkov bajo las bombas y aclara que “cuando te sientas en el sótano o un refugio antiaéreo, la música te ayuda”. Su objetivo ahora es irse "a otro país y rezar por Ucrania”.