Casi toda la población estará expuesta al virus del papiloma humano (VPH) en algún momento de su vida sexual. Hombres y mujeres. La mayoría de las veces pasa desapercibido o en forma de verrugas benignas sin importancia, pero no siempre es así y se relaciona incluso con algunos cánceres. Pero, ¿por qué se vacuna de forma sistemática sólo a las niñas?

Los técnicos del Ministerio de Sanidad y las consejerías están estudiando ahora ampliar la vacunación de los hombres, según ha podido confirmar RTVE.es. Mientras tanto, Cataluña y Galicia ya han dado un paso al frente: desde el próximo año, junto a las niñas, inmunizarán también a los niños de 11 y 12 años. El parlamento de Baleares urge a tomar la medida, pero todavía queda análisis por delante.

La vacuna es más efectiva "antes del debut de las relaciones sexuales"

Al preguntar por los pros y los contras de una vacunación contra el VPH de los niños, todos los especialistas coinciden en otra cuestión: la vacuna es solo para prevenir.

“Una vez ya has adquirido la infección, en principio, no te va a curar nada. Por eso, idealmente, hay que vacunarse antes del debut de las relaciones sexuales”, concreta la dermatóloga Elena Sendagorta, que reconoce que la población adulta tiene más conocimiento de los riesgos asociados al virus, pero que falta concienciación entre los adolescentes. Además, al vacunar desde niños, “estás vacunando a todos, independientemente de cuál va a ser su preferencia sexual en el futuro”, completa Bruni, epidemióloga del ICO.

No obstante, la discusión sobre la vacunación del VPH no solo gira en torno a los niños, sino también en cómo rescatar a los adultos con más riesgo. “Por ejemplo, en Reino Unido vacunan a los hombres que tienen sexo con hombres hasta los 45 años. Es cierto que cuanto más avanzas en la edad y más parejas sexuales has tenido, menos beneficio obtienes (de la vacuna). Pero eso no quiere decir que no obtengas un beneficio, teniendo en cuenta que protegen frente a varios genotipos del virus”, afirma Pérez Martín, de la Asociación Española de Vacunología.