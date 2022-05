La Oficina de Derechos Humanos de la ONU ha confirmado hasta el momento la muerte de cerca de 3.400 civiles desde que empezó la guerra, el 24 de febrero, "pero las cifras reales son mucho más altas", ha señalado la jefa de los observadores, Matilda Bogner, en una rueda de prensa en Ginebra este martes.

De hecho, solamente en Mariúpol temen que hayan muerto miles de civiles por los ataques de las tropas rusas y apuntan que lo podrán verificar cuando una misión de observadores pueda acceder a la ciudad, que ha sufrido una enorme destrucción.

De forma paralela, el jefe de la Organización Mundial de la Salud (OMS) en Europa, Hans Kluge, ha dicho que al menos 3.000 personas han muerto en Ucrania desde el comienzo de la invasión rusa por no poder acceder a tratamientos para enfermedades crónicas. Hasta ahora, la OMS ha documentado unos 200 ataques contra instalaciones sanitarias en Ucrania, y pocos hospitales están funcionando en la zona, según ha dicho Kluge en una reunión regional de los 53 Estados miembros de la OMS, así como de altos cargos de la agencia.

"El gran agujero negro es Mariúpol, donde es difícil corroborar la información", ha afirmado Bogner, quien ha añadido que en términos de todo el país, lo que puede decir es que hay miles (de muertos civiles) más de los que han podido comprobar hasta ahora.

Al menos cien civiles ucranianos permanecen refugiados en las instalaciones de la planta de acero de Azovstal, en la ciudad portuaria de Mariúpol, según ha informado un asesor de la alcaldía de la ciudad, Petro Andriuschenko. El ministerio de Exteriores ucraniano ha denunciado que los militares lesionados y atrincherados en la planta siderúrgica se encuentran en total insalubridad, sin ningún medicamento necesario y careciendo de agua y alimentos.

“Injured defenders of #Azovstal are in complete unsanitary conditions without any necessary medication, they lack water and food.

We call on the intʼl community to help us evacuate wounded people who are out of the battle & should be properly treated acc. to the Geneva Convention. pic.twitter.com/nd875pFRhz“