Desde el estallido de la guerra en Ucrania hace ya dos meses y medio, la sospecha de que tanto Moscú como Kiev podrían utilizar armamento prohibido ha sobrevolado el conflicto. Las acusaciones han sido mutuas y tanto los observadores internacionales como las organizaciones que trabajan sobre el terreno vigilan con especial atención dos tipos de ataque: las bombas de racimo y las armas químicas.

Mientras en la comunidad internacional existe un amplio consenso para erradicar el uso de armas químicas, son menos los países que han desterrado el uso de municiones de racimo. Estas son algunas de las claves que explican por qué, pese al rechazo de la comunidad internacional, los países con los ejércitos más poderosos del mundo siguen empleando armas prohibidas.

Posible crimen de guerra en un bombardeo en Járkov

El 28 de febrero, un ataque ruso en la ciudad ucraniana de Járkov mató a un niño y a otras tres personas que recogían agua e hirió a otros 16 civiles. Este bombardeo fue documentado en multitud de vídeos y Amnistía Internacional ya ha realizado un primer informe que denuncia un posible crimen de guerra.

Entre las pruebas recabadas, destaca una fotografía verificada por Bellingcat, un colectivo de investigación que rastrea la red en busca de evidencias de estos ataque. La imagen apunta a que el ataque incluyó al menos un cohete de racimo fabricado en Rusia en 2019. La fecha, explica Amnistía en un hilo en Twitter, indica que la bomba se manufacturó después de que Rusia dejara de vender estas armas a Ucrania.

"Las leyes de la guerra no previenen la guerra, sino que la permiten delimitando cómo debe hacerse y cómo no", explica la profesora asociada de Relaciones Internacionales de la Universidad de Ottawa, Nisha Saha. La muerte en el contexto bélico se da por hecha, detalla en un artículo académico publicado en The Conversation.

Si estos ataques, o los bombardeos del 1 y 2 de marzo documentados en Bordyanka, suponen un crimen de guerra es algo "fácil de probar", explica a DatosRTVE el profesor de Política Internacional del King’s College de Londres, Jonathan Leader Maynard. "Todas las evidencias que demuestren crímenes de guerra de manera directa -como asesinatos selectivos o violaciones de civiles- serán relevantes", apunta el académico, que recuerda que este tipo de eventos solo requieren pruebas individuales que los ubiquen fuera de los límites de las Convenciones de Ginebra y del Derecho Humanitario Internacional.