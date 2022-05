En el sur, las tropas rusas continúan el asalto a la planta de Azovstal, en Mariúpol , donde resisten los últimos combatientes ucranianos de la ciudad y donde ya no quedaría ningún civil después de ser evacuados.

El ejército ruso ha intensificado los ataques terrestres, áreos y de artillería en las regiones separatistas prorrusas de Donetsk y Lugansk , al este de Ucrania, con el objetivo de controlar completamante el Donbás, aunque no ha logrado "avances significativos" en ningún frente , según el último informe del Instituto del Estudio para la Guerra difundido este 9 de mayo, día 75 de la guerra y fecha en la que Moscú conmemora el Día de la Victoria sobre los nazis en la Segunda Guerra Mundial.

Sábado, 8 de mayo, día 73 de la guerra: Ucrania avanza en Járkov y Rusia bombardea Odesa

Ucrania ha recuperado posiciones en el norte y el este de Járkov, algo que podría hacer retrocer a las fuerzas rusas de algunas zonas de la región en los próximos días, según el último informe del Instituto para el Estudio de la Guerra (ISW). En otros frentes como Severodonetsk, Rusia sí que habria conseguido pequeños avances en las últimas 24 horas, pero es "poco probable" que puedan rodear la ciudad, ha apuntado el think tank estadounidense. En el eje de Izyum, las fuerzas rusas no habrían hecho "ningún progreso", añade.



Este sábado, Rusia ha continuado también con los asaltos a la planta de Azovstal, pero el ISW no puede confirmar ningún avance específico. Sobre la acería, la viceprimera ministra ucraniana, Iryna Vereshchu, ha dicho este sábado que todas las mujeres, los niños y los ancianos han podido salir ya del complejo y que esa parte de la operación humanitaria "ha terminado".

En Odesa, las autoridades locales han informado de sucesivos ataques rusos con misiles en los alrededores de la ciudad, seguidos de fuertes explosiones. Según un portavoz de la administración ucraniana, han caído cuatro misiles crucero en la ciudad, ha informado el portal Ukrinform.

La inteligencia británica ha asegurado, por su parte, que la guerra de Ucrania se está cobrando un alto precio en las unidades militares rusas. Según un tuit publicado por el Ministerio de Defensa, al menos un T-90M, el tanque más avanzado del Ejército de Moscú, ha sido destruido en combate.