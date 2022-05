Guerra en Ucrania

Por su parte, el Ministerio de Defensa ruso asegura haber destruido un importante arsenal de armas procedentes de Estados Unidos y de países de la Unión Europea cerca de la estación de tren de Bogodújov, en la región de Járkov.

"A consecuencia de los ataques fueron aniquilados unos 280 nacionalistas y destruidos 48 equipos de combate", ha señalado el portavoz de Defensa ruso, Igor Konashénkov. Según el mando militar, la Fuerza Aeroespacial rusa destruyó con misiles de alta precisión cinco zonas de concentración de equipamiento militar y fuerzas, además de un almacén de municiones en las cercanías de la localidad de Bajmut, en la región de Donetsk.

La aviación atacó 18 objetivos militares ucranianos, incluyendo dos puestos de control en la localidad de Skovoródnikovo, de la región de Járkov, así como almacenes de armas y combustible en la localidad de Dáchnoye, en la región de Odesa, en el sur del país.

También fueron destruidos con ataques de misiles y artillería 44 puestos de control y 196 fortificaciones ucranianas. Los sistemas de defensa antiaérea rusa derribaron durante la noche del viernes 13 drones ucranianos en las regiones de Mikoláiv, Donetsk y Jerson, además de tres misiles balísticos Tochka-U y nueve proyectiles Smerch sobre la ciudad de Izium.

Sin embargo, la inteligencia británica, en su informe de este sábado, ha afirmado que el conflicto en Ucrania está suponiendo graves pérdidas en las unidades más avanzadas del Krémlin. Así lo asegura en un tuit publicado por el Ministerio de Defensa en el que afirma que al menos un T-90M, el tanque más avanzado del Ejército ruso, ha sido destruido en combate.

El informe señala que cerca de un centenar de estos vehículos de combate están en servicio, varios de ellos empleados en la invasión de Ucrania.

“Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 07 May 2022



Find out more about the UK government's response: https://t.co/cAYdsWHMvV



���� #StandWithUkraine ���� pic.twitter.com/4z2cRVCJpf“