Las tropas rusas han intensificado en las últimas horas los ataques contra la planta siderúrgica de Azovstal, en la asediada ciudad de Mariúpol, donde está en marcha una nueva evacuación de civiles, según fuentes ucranianas. Las tropas rusas, según han señalado, "continúan bloqueando las unidades de defensa ucranianas dentro de la planta de Azovstal", el último reducto de la resistencia ucraniana en esa estratégica ciudad portuaria.

En esa instalación resisten todavía cientos de civiles atrincherados desde el inicio de la invasión el pasado 24 de febrero, incluidos niños, aunque algunos ya han podido salir gracias a una operación de evacuación auspiciada por la ONU y la Cruz Roja.

La siguiente etapa de rescate de civiles de la planta acerera Azovstal de Mariúpol está en marcha, ha asegurado el jefe de la Oficina de la Presidencia ucraniana, Andriy Yermak. Durante la "compleja operación" para evacuar a civiles de Mariúpol y la planta acerera Azovstal se ha logrado rescatar ya a casi quinientas personas, según ha afirmado.

El secretario general de la ONU, António Guterres, ha asegurado a través de un mensaje en Twitter que en la operación conjunta de Naciones Unidas y el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) "dos convoyes de paso seguro han evacuado con éxito a casi quinientas personas de la planta de Azovstal, Mariúpol y alrededores".

