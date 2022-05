Desde el inicio de la invasión rusa, 5,2 millones de personas han salido de Ucrania. Más de la mitad elige Polonia para huir. 80.000 ucranianos han buscado protección temporal en nuestro país desde que comenzó la guerra; la mayoría son mujeres y niños, según datos del gobierno.

Ciriaco, Susana, Miguel, Clara, Manuel, Alberto… son sólo algunos de los españoles que, de manera anónima, están ayudando en la frontera de Ucrania. Reparten alimentos, medicinas, ropa y todo el material que llega de nuestro país. Ofrecen cobijo y atención psicológica a quienes huyen del drama del desplazamiento forzado.

Asegura también que, en algunos casos, existe un concepto de solidaridad equivocado. “Hay quien se hace 3.000 kilómetros sin estar coordinado con alguna organización y al llegar quiere elegir a la carta al refugiado”, explica esta cooperante. “Esto no es un mercado, no es una cuestión de ilusión del voluntario, aquí ayudamos al refugiado”, subraya Clara.

“Advertimos a las mujeres de que no suban a coches particulares y de que no pierdan de vista a sus hijos“

Alertan de que entre la multitud también se esconden las mafias de tráfico de personas, a la caza de mujeres y niños. “Advertimos a las mujeres de que no suban a coches particulares y de que no pierdan de vista a sus hijos porque se han producido desapariciones de menores”, denuncia Clara de la organización Juntos por la vida.

“Ya ha habido detenciones de personas que, haciéndose pasar por voluntarios, han intentado engañar y explotar a mujeres que están huyendo de la guerra”, denuncia Clara. Es española y es la voluntaria que está al frente de la ONG Juntos por la vida, una de las primeras organizaciones en llegar a la zona y que alerta del tráfico de personas en tiempos de guerra.

Los dibujos de la guerra

“No he llorado nada porque mi hermana de once años estaba asustada y tenía que calmarla“

Sofía es adolescente y en Ucrania estudiaba dibujo. Su cuaderno de viaje es un mapa del horror. “He visto casas quemadas y un arma que dispara con puntos rojos. Todo lo reflejo en mis dibujos”, explica la joven. “No he llorado nada porque mi hermana de once años estaba asustada y tenía que calmarla. Mi padre no está con nosotras”, se lamenta Sofía. Viaja con su madre y su hermana hacia Sitges. En Cataluña le espera una familia de acogida. Es una de las niñas que, junto a medio centenar de madres con hijos, se aloja en un hotel vacío en la frontera con Polonia.

Con las donaciones anónimas y la colaboración de un club de fútbol español han reconvertido en un centro de refugiados un hotel abandonado. Realizan los trámites para escolarizar a los niños, consiguen permisos de residencia y trabajo o encuentran familias de acogida a quienes huyen del terror.