Detenido en Tarragona un bloguero ucraniano acusado de traición

Shariy había asegurado en un tuit este miércoles que un asesor del Ministerio del Interior ucraniano le había "amenazado" y le había dicho que la inteligencia de ese país le encontraría en Europa. "Mi único delito es que os he expuesto demasiado poco, ladrones", señalaba el bloguero.

“The adviser to the Minister of the Ministry of Internal Affairs of Ukraine decided to threaten me today. He told me that Ukrainian intelligence would find me in Europe and... Thief, corrupt official and idiot. My only crime is that I have exposed you thieves too little �� pic.twitter.com/F32jaPc1bv“