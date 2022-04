El bloguero saudí Raif Badawi ha sido puesto en libertad tras cumplir una pena de cárcel de diez años que un tribunal de su país le impuso por "insultar" al Islam, tal y como ha informado este viernes su esposa, Ensaf Haider.

"¡Después de diez años en prisión Raif está libre!", ha celebrado en Twitter Haider, quien vive actualmente en Canadá con los tres hijos de la pareja.

Badawi, que tiene ahora 38 años, fue arrestado en 2012 por criticar a la policía religiosa saudí a través de redes sociales, por lo que fue condenado a diez años de cárcel y a recibir mil latigazos por sus "insultos" al Islam.

La puesta en libertad de Badawi ha sido confirmada también por la ONG de Derechos Humanos AlQST en su perfil de Twitter, desde donde ha recordado que tendrá una prohibición de viajar de diez años.

“Saudi blogger Raif Badawi (@raif_badawi), detained since June 2012 and sentenced to ten years in prison for his writings, was released today after the expiry of his sentence.



He remains under a ten-year travel ban. #SaudiArabia pic.twitter.com/dBSBa2xUOH“