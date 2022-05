Ucrania - Rusia, última hora de la guerra | Evacuados más de 300 civiles de Mariúpol en otra operación de la ONU y Cruz Roja

01:32

Scholz señala que seguirá hablando con Putin pero advierte de no hacerse ilusiones al respecto. "La situación es como es", ha lamentado el canciller alemán, Olaf Scholz, quien ha recordado que a pesar de las varias conversaciones que ha mantenido con Putin tanto él como otros líderes internaciones, como el presidente francés, Emmanuel Macron, un día antes, la situación no ha avanzado. "No debemos hacernos ilusiones al respecto", ha dicho.

Asimismo, Scholz ha remarcado que "la paz solo será posible" si Rusia accede a cerrar un acuerdo que Ucrania apoye porque hasta el momento el presidente Putin sigue persiguiendo "un inaceptable y engañoso objetivo". (EP).