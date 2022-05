La candidata de 'Por Andalucía' a las próximas elecciones del 19 de junio, Inmaculada Nieto, ha garantizado que Podemos estará incluido en las listas de la coalición de izquierdas con la que concurrirá a los comicios autonómicos. "Va a haber campaña hecha por todas las formaciones" y "habrá diputados de Podemos en el próximo grupo parlamentario", ha asegurado.

En una entrevista en TVE, Nieto se ha referido al hecho de que Podemos y Alianza Verde hayan quedado fuera de la coalición al registrar su solicitud para concurrir conjuntamente fuera de plazo, después del acuerdo alcanzado 'in extremis' para sumarse a 'Por Andalucía'. La coalición ya ha presentado un escrito de subsanación ante la Junta Electoral autonómica para incluir a ambas formaciones, pero por ahora solo representa formalmente a IU, Más País, Equo e Iniciativa del Pueblo Andaluz.

La izquierda andaluza acuerda una coalición 'in extremis' pero Podemos queda fuera al no llegar a tiempo a registrarse

“Ha sido muy laborioso llegar a este acuerdo y todos estos atropellos no nos han ayudado, pero hay que darle valor a la felicidad para la ciudadanía” que supone esta coalición, ha asegurado, y se ha comprometido a cumplir su palabra para ir juntos a estas elecciones, “como finalmente va a ser”.

Nieto no contempla que Podemos quede fuera de la coalición, aunque la Junta Electoral de Andalucía no acepte incluirlo. “Vamos a hacer lo que el equipo de juristas está haciendo" por subsanarlo, ha aseverado, y ha garantizado que, “habiendo acuerdo, que era lo difícil, lo demás se va a resolver”.

"Cualquiera de las fórmulas que tengamos será la que sustente el acuerdo político y va a haber campaña hecha por todas las formaciones” y “diputados de Podemos en el próximo grupo parlamentario”, así como “trabajo político y social conjunto de las seis organizaciones de la coalición”, ha zanjado.

Justifica la tardanza en el acuerdo en que "las negociaciones son laboriosas"

Preguntada por la tardanza en llegar al acuerdo para concurrir conjuntamente, ha defendido que “las negociaciones siempre son laboriosas y llegar a acuerdos de este calado no es sencillo”.

“Es la primera vez en años" que se consigue que fuerzas de izquierda vayan en una coalición con tantos partidos, algo que “hasta hace poco era imposible” ponerse de acuerdo. “Esto siempre tiene mucho fleco y dar muchas puntadas” y “se terminó tan justo de tiempo que no se llegó al momento necesario para el registro”, ha reconocido.

Nieto ha explicado que en “todos estos meses de trabajo conjunto” lo primero que se abordó fue el programa el ectoral, que era lo “fundamental”: ponerse de acuerdo en “las necesidades a pie de calle” y en las medidas para “mejorar las condiciones de vida y de trabajo”.

“En eso no hay problema, no lo hay en las líneas del programa y por tanto, todo lo que viene a futuro es ponernos a disposición de la gente, porque no se puede quedar sin la garantía de que le abramos paso a un gobierno que acabe con las políticas de derechas”, ha expuesto.