En su discurso, la presidenta de la Comisión también se ha dirigido a Ucrania y ha afirmado que "el futuro de nuestra democracia es el futuro de vuestra democracia".

Von der Leyen ha recalcado que el sueño europeo brilla también en "aquellos que lloran las atrocidades sin sentido en Bucha, en Irpin y en cada pueblo y ciudad ucraniana golpeada por la guerra", así como en "esas personas, jóvenes y mayores" que "están dispuestas a luchar y morir por su futuro y por ese sueño de Europa".

Antes de pronunciar el discurso, la presidenta de la Comisión ha publicado un mensaje en su cuenta de Twitter en el que ha anunciado que el Ejecutivo comunitario publicará en junio su opinión sobre la solicitud de Ucrania de formar parte de la UE.

“Followed up on yesterday’s G7 discussion with @ZelenskyyUa



On #EuropeDay, we discussed EU support and Ukraine’s European pathway.



Looking forward to receiving the answers to the EU membership questionnaire.



The @EU_Commission will aim to deliver its opinion in June. pic.twitter.com/KkQuodJjj4“